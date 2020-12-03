COVID-19 приближает старость: профессор сделала шокирующее предупреждение о последствиях заболевания

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила перенесших COVID-19 людей о преждевременном старении, которое может стать одним из последствий коронавируса.

Об этом она рассказала представителям российских СМИ, пишет МК.

По словам Анчи Барановой, преждевременное старение организма грозит даже тем, кто перенес инфекцию в легкой форме. Соответствующие результаты исследования группы врачей, по ее словам, были опубликованы в ноябре.

Специалисты обследовали людей, перенесших COVID-19 в умеренной и легкой форме.

«Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 процентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у постковидной группы — уже в 40», — пояснила биолог.

Также профессор пришла к выводу, что коронавирус «приближает старость» и «забирает ресурсы». По ее мнению, необходимо провести больше подобных исследований, чтобы подробно изучить все последствия инфекции. Баранова предложила брать больше анализов у выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать.

Ранее турецкие ученые назвали причину безуспешной борьбы с пандемией. Они выяснили, что у бессимптомных носителей коронавируса SARS-CoV-2 вирусная нагрузка выше, чем у тех, у кого наблюдаются признаки COVID-19. Кроме того, низкая вирусная нагрузка оказалась связана с вероятностью плохого прогноза течения заболевания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что стресс из-за коронавируса может вызвать вздутие живота и раздражение кишечника.

Фото: ru.freepik.com

29

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter