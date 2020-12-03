Положили на пол и начали при всех проверять девственность: в Узбекистане жестоко обошлись с молодой невестой

В Узбекистане — стране, где многие люди руководствуются традиционными моральными ценностями — произошел случай, который вызвал широкий резонанс в обществе.

Об этом передает Яндекс.

Так, в сентябре 20-летняя девушка обручилась с 28-летним жителем города Ургенча, который ранее отбывал наказание за изнасилование. 7 декабря состоялась их свадьба. В первую брачную ночь молодые по традиции уединились в специальном шатре, охранять который, опять же по традиции, поручили двум тетям невесты.

Через некоторое время новоиспеченный муж заявил «надзирательницам», что девушка не является девственницей. В Узбекистане это считается большим позором. К молодым в шатер тут же прибежали родственники со стороны мужчины и решили проверить невесту на предмет невинности. Бедную девушку раздели, положили на простыню и раздвинули ноги — весь этот процесс был заснят на камеру.

Также известно, что в комнате в тот момент присутствовали и мужчины — родственники жениха, которые сразу вызвали отчима девушки и потребовали от него, чтобы он забрал «опороченную» домой.

«В полночь я пришел в дом жениха, где меня встретили шесть амбалов во дворе и схватили меня за глотку. Я был в шоке. Они требовали, чтобы я забрал дочь и вернул им 90 млн сумов (сум — узбекская валюта, около 246 тысяч гривен), которые они якобы потратили на свадьбу», — цитирует мужчину телеграм-канал «N M».

Отчиму невесты пришлось продать трех коров, чтобы хоть как-то откупиться. Только после этого родственниц девушки, которых держали в заложниках, отпустили.

«Дочь каждый день твердит, что покончит с собой. А после того, как видео пустили в Сеть, и супруга очень расстроена», — добавил мужчина. Он смог отдать родственникам жениха только 20 миллионов сумов и решительно отказался доплачивать остаток, что и стало причиной обнародования кадров.

Известно, что сейчас ведется следствие. Родственники жениха задержаны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России вынесли приговор серийным насильникам, заманивавшим жертв предложением о покупке девственности.

Фото: Яндекс

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