Познакомившиеся на кладбище 23-летний парень и его 76-летняя жена начали зарабатывать на порно

76-летняя жительница американского штата Теннесси и ее 23-летний супруг, которые пару лет назад шокировали публику своим браком, начали зарабатывать на собственных порновидео на сайте OnlyFans.

Об этом пишет WJ со ссылкой на Daily Star.

«Моя жена и я — новички на OnlyFans. Между нами разница в 53 года», — рассказывает Гэри Хардвик.

Для получения доступа к их контенту необходимо платить 11 долларов в месяц. Но интерес к видео, в которых он снимается со своей женой, 76-летней Альмедой Эррелл, оказался так велик, что всего за неделю их аккаунт вошел в число наиболее популярных 10 процентов каналов на платформе.

Пара познакомилась более пяти лет назад на похоронах сына Альмеды. Незадолго до этого Гэри, которому тогда было всего 17 лет, расстался с 77-летней возлюбленной. Они стали встречаться, и спустя две недели он предложил Альмеде выйти за него замуж. Свадьбу сыграли в октябре 2015 года.

В социальной сети OnlyFans создатели контента назначают ежемесячную плату, которую должны вносить подписчики за доступ к их постам. Поскольку правила сайта не запрещают эротический контент, она пользуется популярностью у порнозвезд и других секс-работников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мать двоих детей бросила работу во время карантина и разбогатела на своих эротических фото в платной соцсети OnlyFans.

Фото: DailyStar

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