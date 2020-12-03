Для украинцев в депрессии запустили бесплатные консультации психолога по телефону

В Украине организовали бесплатную психологическую помощь людям, которые ощущают депрессию и тревожность в связи с распространением коронавирусной инфекции, когда ежедневно фиксируется свыше десятков тысяч новых заболевших.

«Если в вашем окружении нет людей, которые могут вас выслушать и поддержать, или вы чувствуете потребность именно в квалифицированной психологической помощи, — обращайтесь к специалистам онлайн-платформы «Расскажи мне», — сообщает «Коронавирус.инфо».

Чтобы получить бесплатную психологическую помощь, нужно:

перейти на сайт tellme.com.ua и нажать на кнопку «Обратиться за поддержкой»;

заполнить анкету с контактными данными;

кратко описать свой запрос и выбрать комфортную дату сеанса.

Кстати, известный педиатр Евгений Комаровский называл депрессию и панику, возникающию на фоне пандемии, более опасными, чем сам коронавирус.

Фото с Pixabay.

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