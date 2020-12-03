28.27 / 28.48 34.00 / 34.45
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Для украинцев в депрессии запустили бесплатные консультации психолога по телефону

16:22 3 декабря 2020
Депрессия

В Украине организовали бесплатную психологическую помощь людям, которые ощущают депрессию и тревожность в связи с распространением коронавирусной инфекции, когда ежедневно фиксируется свыше десятков тысяч новых заболевших.

«Если в вашем окружении нет людей, которые могут вас выслушать и поддержать, или вы чувствуете потребность именно в квалифицированной психологической помощи, — обращайтесь к специалистам онлайн-платформы «Расскажи мне», — сообщает «Коронавирус.инфо».

Чтобы получить бесплатную психологическую помощь, нужно:

  • перейти на сайт tellme.com.ua и нажать на кнопку «Обратиться за поддержкой»;
  • заполнить анкету с контактными данными;
  • кратко описать свой запрос и выбрать комфортную дату сеанса.

Кстати, известный педиатр Евгений Комаровский называл депрессию и панику, возникающию на фоне пандемии, более опасными, чем сам коронавирус.

Фото с Pixabay.

19

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Завдовеев

Прилепин вопит: РФ неожиданно признала террористом главаря боевиков «ДНР»

Комаровский Евгений

Носить нужно всем: доктор Комаровский объяснил, почему изменил свое мнение о защитных масках

Хлое Кардашьян

Голое фото Хлое Кардашьян привело в восторг бойфренда, который ей изменял

груз 200

Журналистка Янина Соколова устроила скандал вокруг перевозки тел бойцов с Донбасса

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер