Блогерша Алена Лоран отреагировала на открытие против нее уголовного дела

31-летняя инста-блогер Алена Лоран призналась, что она и есть та самая злоумышленница, которая якобы угрожала следователю полиции. В сети она рассказала о том, какой обыск устроили у нее дома, и что было изъято в результате.

Как оказалось, предметом давления на представителя следствия были карты для гадания, травы, свечи, эзотерическая литература и телефоны.

«На правах рекламы советую отделению полиции записаться на обучение гаданию на картах таро, чтоб зря ветер не гонять. А в качестве свидетелей подключить бесов и сущностей, домового для допроса и дачи показаний. Надеюсь, спиритическая доска поможет им в допросах, а на картах старых они смогут погадать, кто же убил Кеннеди», — иронично прокомментировала случившееся с ней женщина.

Напомним, модной тусовщице сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 343 («Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3 месяцев.

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