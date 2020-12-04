Дышать над спиртом или самогонкой: доктор Комаровский назвал "самые глупые народные рецепты" от COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский, рассказавший ранее о пользе сна на животе при заболевании коронавирусом, возмутился некоторыми народными «советами» по борьбе с опасным ковидом.

В интервью Politeka Online, опубликованном на YouTube, он отметил, что перечисленные рекомендации — от людей с «пещерным уровнем» знаний о медицине.

«Сегодня буквально я получил два письма о том, что надо смазывать нос ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле. И это очень помогает. А тема дышать над спиртом, над самогонкой — это вообще маст-хэв, без этого вообще никак», — отметил доктор. Так он ответил на вопрос о самых глупых рекомендациях, которые встречал.

При этом врач вспомнил, как при возникновении пандемии люди боялись заказывать посылки с AliExpress и есть бананы, а чуть позже появились утверждения о том, что вирус распространили инопланетяне.

Кроме того, считает Комаровский, помимо подобных бессмысленных советов от COVID-19, граждане зачастую скупают в аптеках лекарства, которые им не только не помогут, но и потенциально навредят.

Он пояснил, что тяжесть заболевания зависит от того, как много частиц вируса человек вдохнет. Если он находится на свежем воздухе, то «вирусы разводятся» потоками воздуха (как и в вентилируемом помещении или при сквозняке), и вероятность заразиться минимальна. Поэтому рекомендуется чаще проветривать квартиру.

Кроме того, в закрытых помещениях, где есть посторонние люди, надо обязательно носить маску, не пренебрегая правилами ее использования — своевременно менять и правильно снимать. «Будь моя воля, на каналах вечером сидели бы не депутаты, а специалисты по вентиляционным системам, которые бы рассказывали людям, какие системы проветривания есть, кроме сквозняка, и так далее», — отметил Комаровский.

Также медик выразил опасения по поводу чрезмерного внимания к коронавирусу. По его словам, такая фиксация на одной проблеме еще «аукнется и дифтерией, и корью, и коклюшем». «А сколько уже случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора. Вот так вот опосредованно коронавирус погубит здоровье. То есть это и не будет напрямую связано с ним», — считает он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что доктор Комаровский объяснил, почему изменил свое мнение о защитных масках, и почему теперь уверен в том, что носить их нужно всем.

Фото: скринштот из видео

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