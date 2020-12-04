В США родилась девочка, зачатая в 1992 году

Рождение ребенка нередко становится непреодолимым препятствием для семейных пар. Так, американские супруги Тина и Бен Гибсоны около пяти лет пыталась завести ребенка, но все было тщетно.

Тогда молодая семья обратилась в Национальный центр донорских эмбрионов (NEDC), чтобы воспользоваться замороженным генным материалом для дальнейшего зачатия, пишет BBC.

Данная практика широко распространена на территории США. Неправительственные организации создают подобные учреждения, чтобы у людей, у которых нет возможности произвести ребенка естественным путем, появился шанс на настоящую семью.

И эта попытка ожидаемо завершилась успехом: Молли Гибсон появилась на свет в октябре этого года, но для ее рождения понадобилось целых 27 лет. Эмбрион, из которого она родилась, был заморожен в октябре 1992 года и оставался в хранилище до февраля 2020-го, когда Тина и Бен Гибсон решили стать его родителями.

Тем самым Молли установила новый рекорд: ее зародыш провел в замороженном состоянии дольше всех в мире перед рождением. Но до этого этот рекорд принадлежал ее старшей сестре Эмме.

«Мы просто на седьмом небе от счастья, — говорит 29-летняя Тина Гибсон. — До сих не могу удержаться от слез, когда говорю об этом. Если бы пять лет назад кто-то сказал, что у меня будет не просто одна дочь, а целых две, я бы в это ни за что не поверила».

Они с супругом не могли зачать ребенка почти пять лет, но потом родители Тины увидели на местном телеканале сюжет о возможности имплантации замороженного эмбриона.

«Это единственная причина, по которой мы решили рассказать об этом публично. Если бы мои родители не увидели это в новостях, ничего не случилось бы, — говорит Тина. — Поэтому я чувствую, что должна завершить этот цикл».

На данный момент юная американка является рекордсменкой: ее эмбрион — самый «возрастной» из всех существовавших.

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Фото: BBC

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