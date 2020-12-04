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Общество и люди

Украинским ветеранам Второй мировой войны прислали медали от Путина: родственники в гневе

15:53 4 декабря 2020
Награда

В Днепропетровской области в городе Новомосковске ветеранам Второй мировой войны вручили медали и поздравления от президента РФ. Об этом сообщает «11 канал».

95-летнего жителя Новомосковска Василия Волошко наградили юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», вместе с наградой прислали поздравление от Путина.

По словам старшей дочери Василия Волошко, ей позвонили из городского совета ветеранов и попросили забрать награду.

«Я там не смотрела, пришла домой, надела очки и прочитала все. Скажу, что возмущению моему не было предела», — говорит она.

Она решила сохранить эту награду как вещественное доказательство.

«Я считаю, что это преступление против нашего государства. Сегодня, когда идет война, когда против нас воюет Россия, кроме возмущения, прямой злости — ничего не может быть», — уверена женщина.

По словам дочери, ее отец — настоящий патриот и с начала войны на Востоке Украины регулярно поддерживал украинскую армию, откладывал из своей пенсии деньги на приобретение вещей и продуктов. Поэтому пожилому человеку не стали рассказывать о награде — он бы воспринял ее очень болезненно и мог не выдержать такого стресса.

Председатель Новомосковского совета ветеранов Михаил Горбов сказал, что такими медалями наградили 15 ветеранов города. Он утверждает, что знаки отличия прислал областной совет ветеранов Харькова.

Семья ветерана Василия Волошко настроена подавать заявление в СБУ для выяснения обстоятельств возмутительного награждения.

Фото: 11 канал

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