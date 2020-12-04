Пост украинца, выбирающего себе девушку по ширине рта, взорвал сеть

Житель Кривого Рога Дмитрий разместил в Tinder объявление о поиске девушки, которое вызвало оживленные обсуждения. Скрин поста Дмитрия опубликовал в своем Twitter пользователь Sir. Artorias.



В тесте объявления особенно впечатляет требование соискателя к «ширине прорези рта» своей избранницы, которая, по его словам, должна быть 4−5 см.

«Девушки измерьте ширину прорези рта и напишите в реплаи», — прокомментировал объявление Sir. Artorias. На это одна из подписчиц ответила: «Так, пытаюсь замерить рот, не понимаю как правильно. Растянуть губы в улыбке, и от уголка до уголка? Или сделать буквой О и замерить диаметр?«

Другие пользователи также оставили много комментариев, особо отмечая еще одну фразу: «Цвет волос не регламентируется, но лучше — покороче».

Фолловеры пишут: «Длинный цвет волос — это моветон», «А если волосы у меня русые, это коротко или длинно».

Фото: pixabay.com

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