Перерезала крохе горло: в Британии преступница избежала наказания
В Великобритании шокирующее убийство девочки завершилось тем, что суд снял обвинения с 30-летней Эльтионы Сканы, которая была ранее задержана по подозрению в убийстве семилетней девочки в Королевском парке в Болтоне.
Об этом пишет Mirror.
Издание сообщает, что трагедия произошла в марте этого года.
Семилетняя Эмили ехала к матери на самокате, когда ей навстречу выскочила женщина с ножом. Она перерезала ребенку горло, после чего девочка скончалась на месте.
Эльтиона Скана признала себя виновной в непредумышленном убийстве на основании ограниченной ответственности. Однако приговора за непредумышленное убийство не ожидается.
В пятницу, 4 декабря, адвокат обвинения Майкл Брэди заявил присяжным, что Королевская прокуратура больше не будет преследовать Скану по обвинению в убийстве. Причиной стали показания судебного психиатра-консультанта, который наблюдает и лечит убийцу.
По-видимому, Скана признана невменяемой. По словам адвоката, иного объяснения ее поступку, кроме «психоза в связи с параноидной шизофренией», нет.
После этого присяжные признали Скану невиновной в убийстве.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Харькове отрезавшую голову дочке женщину признали невменяемой.
Фото: Mirror26
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