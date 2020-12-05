Перерезала крохе горло: в Британии преступница избежала наказания

В Великобритании шокирующее убийство девочки завершилось тем, что суд снял обвинения с 30-летней Эльтионы Сканы, которая была ранее задержана по подозрению в убийстве семилетней девочки в Королевском парке в Болтоне.

Об этом пишет Mirror.

Издание сообщает, что трагедия произошла в марте этого года.

Семилетняя Эмили ехала к матери на самокате, когда ей навстречу выскочила женщина с ножом. Она перерезала ребенку горло, после чего девочка скончалась на месте.

Эльтиона Скана признала себя виновной в непредумышленном убийстве на основании ограниченной ответственности. Однако приговора за непредумышленное убийство не ожидается.

В пятницу, 4 декабря, адвокат обвинения Майкл Брэди заявил присяжным, что Королевская прокуратура больше не будет преследовать Скану по обвинению в убийстве. Причиной стали показания судебного психиатра-консультанта, который наблюдает и лечит убийцу.

По-видимому, Скана признана невменяемой. По словам адвоката, иного объяснения ее поступку, кроме «психоза в связи с параноидной шизофренией», нет.

После этого присяжные признали Скану невиновной в убийстве.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Харькове отрезавшую голову дочке женщину признали невменяемой.

Фото: Mirror

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