Просто так не прицепится: врач объяснил, почему не все люди заражаются COVID-19 даже при контакте с больными

В преддверии начинающейся в РФ массовой вакцинации известный спортивный врач, работавший с одной из сборных страны Александр Яблуновский высказал предположение, что не все люди в одинаковой мере подвержены риску заболеть коронавирусом, и что даже контакт с инфицированным COVID-19 пациентом приводит к тому, что человек тоже подхватит болезнь.

Об этом он сказал в комментарии КП.

«Все зависит от дозы полученных вирусов. Чем дольше мы контактируем с заболевшими, тем тяжелее будет проходить наша болезнь», — объяснил специалист.

Но хоть и заразность у COVID-19 выше, чем у гриппа, просто так коронавирус к человеку не прицепится.

«Это не корь и тем более не чума. Есть примеры, когда при заболевшем родственнике не все члены семьи заражаются этим вирусом. Некоторые спортсмены узнают, что он заразился коронавирусом во время еды, когда понимают, что пропали запахи», — поделился Яблуновский.

В то же время многих людей от коронавируса оберегает врожденный естественный иммунитет. Врач предположил, что заражаются инфекцией лишь те люди, у кого каким-то образом уже поврежден естественный защитный барьер организма.

«Выскажу свое личное мнение, что заражению COVID-19 и другими респираторными вирусами подвержены те спортсмены и пациенты, которые уже имеют нарушения иммунной защиты, вызванные сопутствующим бессимптомным хроническим паразитозом», — считает Яблуновский.

По мнению доктора, лучшее средство профилактики — это соблюдение социальной дистанции, ношение масок и гигиена рук.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 2021 году человечество, кроме пандемии коронавируса, может столкнуться еще с одной проблемой, которая будет не менее губительной для жителей Земли.

Фото: КП

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