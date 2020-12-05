Жизнь одна: ведущий культовой передачи "В мире животных" отказался колоть себе путинскую вакцину

Ученый, преподаватель и телеведущий Николай Дроздов отказывается вакцинироваться российской вакциной «Спутник V» — кому же хочется повторить судьбу российских медиков или журналиста Алексея Пивоварова, заболевших после вакцинации!

О своем решение Николай Дроздов рассказал изданию «Собеседник».

«От коронавируса прививаться не собираюсь. Подожду, пока четко не скажут, что вакцина действует. Честно говоря, не хотел бы быть добровольцем и проверять на себе ее результативность. Когда у тебя хороший иммунитет — одно дело. На молодежи можно и поэкспериментировать: многие из них коронавирус бессимптомно переносят. Но для моего возраста, когда тебе сильно за 65 лет, эксперименты ни к чему. Я не хочу на себе проверять ничего», — сказал известный телеведущий.

По словам Дроздова, недавно он чуть было не оказался в коронавирусном госпитале в Коммунарке.

«В какой-то момент поднялась температура, появилась слабость. Я думал, что ковид! Слава Богу, меня не потащили в „Коммунарку“ — она недалеко от нас находится. Я посмотрел, что там творится! Мало кто захочет там оказаться. Хотя врачи предлагали: давайте хотя бы на один день ляжете, детально вас понаблюдаем», — поделился впечатлениями Дроздов.

К счастью, анализы коронавируса не подтвердили: как считает Дроздов, он, вероятно, всего лишь простудился. Телеведущий признается, что принимает все меры предосторожности, чтобы не заразиться, поскольку в свои 83 года является типичным представителем группы риска: «Я ни с кем сейчас не встречаюсь, стараюсь минимизировать все контакты, но если куда-то нужно выйти, обязательно надеваю маску. Без нее — никуда».

Также Дроздов не испытывает особого оптимизма по поводу скорого окончания пандемии, однако надеется, что весной ситуация улучшится: «Говорили, что к январю пандемия закончится. Но это просто оптимистичные взгляды. Пессимисты говорят, что так мы будем жить всегда. Но я верю, что ковид боится жары, поэтому к марту должно потихоньку все начать спадать. Надеюсь, что все кончится к весне и мы заживем снова, как и раньше».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный украинский журналист Виталий Портников назвал причину, почему Владимир Путин не прививается широко разрекламированной российской вакциной от коронавируса — он просто ответственно заботится о своем здоровье. Что само по себе является лучшей «рекламой» действенности российской вакцины.

Фото: МК

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