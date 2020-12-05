Доктору Комаровскому доверяют двое из трех украинцев, Минздраву — лишь каждый третий, — данные опроса

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский пользуется большей популярностю среди украинцев, чем Министерство здравоохранения Украины. Это следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг».

Так, Комаровскому доверяют 66% украинцев, не доверяют — 20%. Министерству здравоохранения Украины доверяют 33%, не доверяют — 54%.

Среди ключевых учреждений респонденты больше всего доверяют Всемирной организации здравоохранения (47%). Не доверяют этой организации — 32%. Национальной службе здоровья доверяют 24%, не доверяют — 40%, ничего не знают о ее деятельности — 29%. Центру общественного здоровья доверяют 21%, не доверяют — 38%, ничего не знают о его деятельности — 34%. Комитету Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования доверяют 15%, не доверяют — 54%, ничего не знают о его деятельности — 24%.

Министру здравоохранения Степанову доверяют 19% украинцев, не доверяют — 34%, не знают такого — 37%. Бывшей главе Минздрава Ульяне Супрун доверяют 15% респондентов, не доверяют — 67%, не знают ее — 12%. При этом экс-министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8−10%, не доверяют — около трети.

Директору Института сердца Борису Тодурову доверяют 32%, не доверяют — 16%, не знают его — 48%. Главному санитарному врачу Виктору Ляшко доверяют 32%, не доверяют — 39%, не знают его — 20%. Ольге Голубовский (известный инфекционист, доктор медицинских наук) доверяют 20%, не доверяют — 11%, не знают ее — 64%. Алле Щербинский (директор центра профилактики и борьбы со СПИДом) доверяют 11%, не доверяют — 11%, не знают ее — 75%. Михаилу Радуцкому (председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения) доверяют 8%, не доверяют — 26%, не знают его — 60%.

Кроме того, 70% опрошенных считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и семьи. 35% постоянно носят маски, 63% - носят их только в местах большого скопления людей (транспорт, магазины, рынки и т. д. ). Лишь 2% пренебрегают ношением масок.

50% украинцев, оценивая опасность коронавируса, больше боятся экономических последствий (50%). 34% опрошенных боятся больше самого заболевания, чем финансовых трудностей. Последних больше среди старшего населения, женщин, жителей сел.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего было опрошено 1200 респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,8%. Опрос проводился в период с 27 ноября по 1 декабря 2020 года.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Комаровский поделился лайфхаком от своих зрителей, как обеспечить воздухообмен в легких при тяжелых формах коронавируса.

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter