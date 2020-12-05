«Меня пугает»: невестка Кернеса высмеяла популярную инстаграм-блогершу

Юлия Привалова, невестка Геннадия Кернеса, раскритиковавшая недавно конфеты Roshen, в своих постах в Instagram часто публикует фото продуктов и сладостей, которые производит семейная компания Yaro.

А в недавнем Stories Привалова опубликовала фото 26-летней Instagram-блогерши Алены Омович, на которых девушка с пышными формами позирует в соблазнительных позах в прозрачном белье и обнажает грудь.

Юлия отмечает, что теперь ей понятно, что людям не очень интересны ее посты о здоровом образе жизни. Они с большим интересом посмотрят обнаженное женское тело.

«Извините за скукотищу на моей странице», — иронизирует Привалова.

Привалова «сетует», что никогда не получит столько лайков и подписок, но согласна, что под фото с полуобнаженной фигурой есть полезный совет, как держать себя в форме.

Она удивлена тем, что у нее и блогерши Алены Омович есть общие подписчики.

«Но меня больше всего пугает не то, как выглядит эта 26-летняя девушка, меня пугает, что у нас есть общие подписчики в Инста! В смысле? Это как вообще?» — интересуется Юлия.

Отметим, на Instagram-странице Алены Омович масса видео и фото в соблазнительных позах и полуобнаженном виде. В ее аккаунте сейчас уже 1,3 миллиона подписчиков, а у Приваловой пока только 17 тысяч подписчиков.

Напомним, недавно невестка Геннадия Кернеса похвалилась в Instagram архивными фото.

Фото.instagram.com/yuliak89/, instagram.com/alena_omovych/

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