Невестка Оксаны Марченко раскрыла причину любви к свекрови

Невестка Оксаны Марченко Екатерина сделала селфи со свекровью в новогодне-рождественском интерьере. В Instagram Екатерина не удержалась от комплиментов свекрови и снова назвала маму супруга лучшей в мире.

«У меня лучшая в мире свекровь. Ведь благодаря ей у меня есть лучший в мире муж» — заявила она.

Со дня свадьбы с Богданом Марченко модель и блогер Екатерина Клочко регулярно публикует семейные фото. Чаще на снимках присутствуют мама и сестра Екатерины, но иногда на фото попадает муж Богдан, а временами модель делится, как проводит время со свекровью Оксаной.

Фото 90_katerina 60 /instagram.com

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