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Общество и люди

Журналист Скрыпин устроил скандал вокруг фильма об убийстве Евгения Щербаня

15:19 6 декабря 2020
Роман Скрыпин

Известный журналист Роман Скрыпин удивился популярности фильма «Наследник», назвав его в своем посте в Facebook «махровой джинсой».

«Мне вполне естественным образом интересно, почему, казалось бы, вменяемые люди, шерят (распространяют. — Авт.) ссылку на „фильм“ „Громадського“ „Наследник“? (С „УП“ все ясно. Григоришина же пока не убили). Фильм о Евгении Щербане, от имени Евгения Щербаня. Махровая джинса. Или это „Громадське“ сняло эпическую драму о Евгении Щербане и его отце Евгении за грантовые деньги? Или за донейты (пожертвования. — Авт.) — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», недавно стало известно, что киллер Вадим Болотских (Москвич), приговоренный к пожизненному заключению за убийство бизнесмена Щербаня, вполне возможно уже седьмой год гуляет на свободе. Болотских отбывал наказание в Славяносербской колонии Луганской области. В июле 2014 года эту колонию штурмовали террористы «ЛНР», которые освободили убийцу.

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