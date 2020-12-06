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Общество и люди

Экс-министр Уманский отреагировал на обвинения в алкоголизме

16:28 6 декабря 2020
Игорь Уманский

Экс-министр финансов Игорь Уманский утверждает, что располагает доказательствами крупномасштабных махинациях при реализации проектов «Большого строительства», и уже передал их в правоохранительные органы. Об этом бывший член правительства заявил в интервью Telegram-каналу Pavlovsky News.

«Пусть они остаются в своих фекалиях», — ответил Уманский депутату от «Слуги народа» Александру Трухину, который в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» 20 ноября объяснил его разоблачительные заявления… алкоголизмом.

По словам экс-чиновника, следствие уже начало проверку всех схем — как налоговых «скруток», так и злоупотреблений при строительстве дорог, школ и общежитий.

Напомним, в конце ноября Уманский со скандалом подал в отставку еще с одной должности — советника главы Офиса президента.

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