Актера Анатолия Пашинина расстроила смерть известного российского расиста

Звезда российских сериалов Анатолий Пашинин, переехавший в Украину и вступивший в ряды ВСУ, сделал неожиданное признание в своем Facebook. Он назвал «Великим Белым Богом Мудрости» и «одним из Источников Руси» скончавшегося от коронавируса российского писателя, создателя учения о «расологии» Владимира Авдеева.

«Скорблю как о Родном! Великий Белый Бог Мудрости! Один из Источников Руси!», — подписал он фото псевдоученого, опубликованное в соцсети.

При этом «специально для воинствующих дикарей-переднеазиатов и полукровок» Пашинин разъяснил, что Русь означает Свет, к которой «кочевники» не имеют никакого отношения, кем бы себя не называли.

Наиболее известное произведение Авдеева — книга «Расология», пропагандирующая расовые концепции. Термин «расология» по Авдееву — это обобщенная калька с немецких терминов Rassenlehre (расовая теория), Rassenkunde (расоведение), Rassenforschung (расовые исследования), Rassengedanke (расовое мышление). Отличие расологии от антропологии Авдеев видит в том, что она не просто констатирует наличие и разницу рас, но выстраивает их иерархию и служит обоснованием для межрасовой борьбы. Поэтому главной задачей расологии является «установление закономерной связи между качеством человеческого материала и его историческими проявлениями».

Примечательно, что книга Авдеева построена главным образом на цитатах из авторов конца XIX — начала XX века, однако он дополнил ее собственной идеей о расовой иерархии даже внутри одного народа, в котором выделяет творческое «расовое ядро» и некую малоценную «расовую периферию».

Фото film.ru/



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