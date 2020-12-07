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Общество и люди

Локдаун "достал": самая миниатюрная проститутка США подала в суд на власти из-за карантинных мер

0:59 7 декабря 2020
Элис Литтл

Пока украинцы с содроганием сердца ждут введения в стране тотального карантина, в США уже вовсю успели «насладиться» ограничениями и начинаются бороться с ними.

В частности, самая миниатюрная (рост около 142 сантиметров), но при этом самая высокооплачиваемая официально трудоустроенная проститутка в США Элис Литтл подала в суд на правительство штата Невада, поскольку из-за введённых в регионе мер по борьбе с коронавирусом осталась без работы. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Star.

«Я просто не могу позволить губернатору произвольно уничтожить целый класс трудолюбивых женщин. Вот почему я решила подать в суд», — рассказала она журналистам.

В своём письме девушка указывает на тот факт, что правительство региона ещё 17 марта ограничило работу многих увеселительных заведений, однако спустя некоторое время большинство из них получило повторное разрешение возобновить деятельность, но только не публичные дома.

По её словам, это является дискриминацией официально трудоустроенных секс-работниц. К примеру, сама Элис потеряла, по ее подсчетам, около миллиона долларов — в такую сумму она оценивает свой ежегодный доход.

Также девушка начала сбор средств для оплаты «судебных баталий» — пока что ей удалось насобирать чуть более пяти тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что локдаун, который планируется ввести в Украине, не будет тотальным. В частности, останутся открытыми церкви, будут работать отели и горнолыжные курорты. Кроме того, не закроют продуктовые магазины и будет работать общественный транспорт.

Фото: thealicelittleofficial, Daily Star

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