Трагическая смерть на прогулке: многодетную мать задушили собственные собаки

В отличие от игры избранного президента США Джо Байдена с собакой, во время которой он вывихнул лодыжку, прогулка британки Деборы Мэри Робертс с домашними любимцами завершилась куда трагичнее.

Об этом пишет Daily Mail.

Издание сообщает, что 47-летняя мать четверых детей гуляла с собаками и споткнулась. Псы по кличке Тайсон и Руби начали тянуть её, чтобы поднять, и поводки случайно обмотались вокруг шеи женщины.

Отмечается, что у британки была болезнь Гентингтона — при этом диагнозе характерны непроизвольные сокращения мышц и ограничение подвижности, поэтому она, вероятно, не смогла подняться сразу.

Тело Деборы обнаружила прохожая. Погибшая лежала вниз лицом, а собаки скулили и тянули поводки, обмотавшиеся вокруг её шеи.

Родные Робертс сообщили, что стаффордширские терьеры Тайсон и Руби — добрейшие собаки, которые никогда бы сознательно не причинили хозяйке вреда. Они уверены, что смерть женщины была трагической случайностью, и псы всего лишь хотели помочь ей встать.

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Фото: Youtube, описание пород собак

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