Анекдот про Крым порадовал писателей Капрановых

Украинские писатели и издатели братья Капрановы отреагировали на анекдот, в котором упоминается Крым и перекрытие Украиной подачи воды на оккупированный полуостров.

«Навеки слава», — говорится в комментарии на их страничке в соцсетях, где был опубликован анекдот.

В нем идет речь о семье из Крыма, глава которой поймал зайца и принес жене, чтобы та его приготовила. Однако хозяйка дома сказала, что ничего не может сделать — Украина перекрыла воду, отключила газ и подачу электричества, а дров нет.

Тогда ее муж выбросил зайца в окно, а тот, в свою очередь, сказал: «Слава Украине».

Ранее сообщалось, что в настоящее время запасы воды в Симферопольском, Партизанском и Аянском водохранилищах составляют 12% — в сети опубликовали фотографии одного из них до и после оккупации полуострова Россией.

Фото братьев Капрановых из соцсетей.



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