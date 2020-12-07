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Общество и люди

В «Укрзалізниці» отреагировали на позабавившее всех видео с колющим дрова проводником

11:38 7 декабря 2020
Железная дорога

На Одесской железной дороге отреагировали на видео с проводником, который рубил дрова прямо на перроне, а потом заносил их в вагон — кадры были сняты на вокзале в областном центре.

Как сообщает «Павловский ньюз», в одесской справочной службе «Укрзалізниці» пояснили, что подобным образом отапливаются почти все составы: «Обычно используют деревянные шпалы … Что им дают, тем они и топят».

Отмечается, что интернет-пользователи, комментировавшие этот ролик в социальных сетях, упоминали об астрономических зарплатах членов Наблюдательного совета компании и дедовском способе обогрева вагонов.

Напомним, что прошлой зимой пассажиры не единожды жаловались на холод в вагонах. А журналист Александр Рудоманов, до недавнего времени работавший в «Укрзалізниці», сообщал, что в зимнее время температура воздуха в вагонах всех типов должна быть на уровне +20 градусов (плюс-минус два градуса).

Иллюстративное фото «Укрзалізниці» из социальных сетей.

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