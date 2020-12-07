Непорочное зачатие Девы Марии: как этот праздник отмечают католики

8 декабря римокатолики отмечают один из главных Богородичных праздников в католицизме — Непорочное зачатие Девы Марии (лат. Immaculata conceptio), имеющий в иерархии праздников высший статус — торжества.

По католическому вероучению, Мать Спасителя человечества Божьей волей единственная из людей уже в момент ее зачатия обычными родителями — Анной и Иоакимом — была освобождена от первородного греха и получила способность не совершать грехов в течение всей своей жизни.

Известно, что еще в VIII веке 8 декабря Зачатие праведной Анной будущей Богородицы отмечала Византийская церковь, а в XI веке это событие стали отмечать и на Западе. А доктрина о Непорочном зачатии Девы Марии впервые была сформулирована в XII веке биографом святого Ансельма Кентерберийского по имени Эдмер. И с этого момента начались многовековые споры между ее приверженцами и противниками. Ни у кого не возникало сомнений в чистоте Девы Марии, но одни считали это проявлением ее личной добродетели, высокой нравственности, ума и силы воли, а другие — полученной при ее зачатии благодатной защитой от первородного греха и способностью не совершать грехов. Споры по этому вопросу становились все яростнее, каждая из сторон обвиняла своих противников в ереси.

Прекратить этот поток взаимных обвинений удалось только благодаря усилиям Папы Сикста IV, который не только наложил запрет на использование в этом споре подобных слов, но и впервые отпраздновал день Непорочного зачатия Девы Марии. И произошло это событие 8 декабря 1476 года. В 1617 году Папа Павел V запретил публичное опровержение Непорочного зачатия Приснодевы, а сменивший его Папа Григорий XV добавил к этому и запрет на любое письменное выступление против этой доктрины. Затем в 1661 году Папа Александр VII специальной буллой ввел всеобщее церковное почитание Непорочного зачатия.

Правда, этот документ еще не содержал четко сформулированного догматического определения. Это было сделано только 8 декабря 1854 года Папой Пием IX в булле Ineffabilis Deus. В ней, в частности, говорилось: «…Мы заявляем, провозглашаем и определяем, что учение, которое придерживается того, что Блаженная Дева Мария была с самого первого момента своего зачатия, особой благодатью и расположением Всемогущего Бога, ввиду заслуг Иисуса Христа, Спасителя рода человеческого, сохранена не запятнанной никаким пятном первородного греха, является учением, явленным в Откровении Богом, и потому в него должно твердо и постоянно верить всем верным…» И хотя догмат Римско-католической церкви о безошибочности суждений Римского Папы как главы церкви и о его неспособности заблуждаться, если речь идет о вопросах веры, был принят позже, ни у кого из присутствовавших в момент чтения буллы, которое проходило в соборе Святого Петра, не возникло никаких сомнений в истинности провозглашенного.

Еще более католиков убедило в правильности своих суждений событие, произошедшее во Франции в 1858 году. Тогда дочери мельника из Лурда Бернадетте Субиру (позже она стала почитаться как святая католической церкви) явилась Дева Мария, назвавшая себя Непорочным зачатием.

Здесь надо отметить, что догмат о Непорочном зачатии Девы Марии не принят православием, протестантизмом и некоторыми другими христианскими течениями. Но в католицизме торжество Непорочного зачатия является одним из главных Богородичных праздников, в честь которого во всех католических храмах проходят торжественные богослужения (в некоторых странах, где этот праздник не является государственным, для удобства верующих разрешено переносить празднование на выходной день).

В большинстве же католических стран (например, в Австрии, Италии, Испании, Аргентине, Португалии, в некоторых регионах Швейцарии) это всегда официально нерабочий день. Причем отмечают праздник с большим размахом: здесь и народные гулянья, и предрождественские ярмарки, фестивали и концерты, повсюду звучат гимны и песни, прославляющие Деву Марию. И конечно, особое внимание уделяется в этот день детям — их стараются порадовать сладостями и подарками.

Очень торжественно отмечается этот день в Испании, ведь Богоматерь считается покровительницей этой страны. Здесь 8 декабря — национальный праздник. По всей Испании священники в облачении голубого цвета, который олицетворяет чистоту Божьей Матери, служат праздничные мессы. Право использовать на праздники, посвященные Деве Марии, облачение голубого цвета вместо обычного в такие дни белого было даровано папским престолом епархиям Испании в благодарность за защиту догмы о непорочном зачатии. В честь праздника по всей стране проходят фестивали и концерты. И конечно очень популярны рождественские ярмарки, куда в день Непорочного зачатия испанские семьи приходят, чтобы купить рождественские деревья, омелу и елочные украшения. Принято в этот день собираться семьей за праздничным столом.

Не менее торжественно отмечается этот праздник и в Италии. Государственные учреждения и учебные заведения, как правило, не работают, а владельцам частных компаний разрешено самостоятельно принимать решение о выходном дне для своих сотрудников. К празднику города Италии становятся особенно нарядными. Во многих из них именно в этот день наряжают к Рождеству елки и устанавливают презепе (то, что в Украине называют вертепами). Так поступают, например, жители Неаполя. Здесь существует еще одна традиция — каждый год 8 декабря вкладывать в руки многометровой статуи Мадонны, установленной на площади Иисуса, живые цветы. Честь совершать этот ритуал обычно выпадает пожарным.

А в Риме в честь праздника Колизей и многие другие музеи проводят бесплатные экскурсии для всех желающих. На площади Испании к этому дню для поклонения устанавливают статую Мадонны, украшая ее венками из живых цветов. 8 декабря ее освящает Папа Римский. И в этот же день на площади Навои открывается главный рождественский базар страны.

С праздничного дня начинают продавать и красно-зеленые цветы, которые называют «Рождественская свеча». Собранные от продажи деньги идут в благотворительные фонды.

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