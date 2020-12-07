Что известно о будущем Мемориале Холокоста «Бабий Яр»?

Бабий Яр (укр. Бабин Яр. — Авт.) — один из самых страшных символов Холокоста в Восточной Европе. Только на землях Украины в ходе Второй мировой войны фашисты уничтожили почти 1 500 000 евреев. В 1941—1943 гг. в Бабьем Яру погибло до 100 000 человек — евреев, украинцев, ромов, военнопленных, разведчиков, украинских националистов, пациентов психиатрической больницы. За все последующие годы территория урочища сильно изменилась. Его затапливало жидкой пульпой, его засыпали, превращали в сквер, застраивали. Советское руководство замалчивало и всячески вытесняло из сознания и памяти людей трагическую историю Бабьего Яра. Будущий инновационный музей призван возродить историю и увековечить память о жертвах трагедии.

Зачем создан Фонд?

В церемонии подписания декларации, которая 29.09.2016 г. закрепила намерения создать Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр», приняли участие президент и премьер-министр Украины, представители президентской Администрации и Кабмина, мэр Киева, руководители международных еврейских организаций. Был учрежден Благотворительный фонд «Мемориал Холокоста «Бабий Яр», первостепенной задачей которого стало строительство музея и почтение памяти погибших. По плану, открыть Мемориал должны к 85-й годовщине Дня памяти жертв Бабьего Яра. В фонде рассчитывают, что ежегодно это памятное место будут посещать миллионы киевлян и гостей города.

Структура Фонда: учредители, руководство, институты

При Мемориальном центре был создан Наблюдательный совет, объединивший авторитетных международных и украинских деятелей. Также были сформированы независимые Общественный и Научный советы.

Деятельность Мемориального центра контролируется Наблюдательным советом, состоящим из 15 человек. Председателем Набсовета избран известный израильский правозащитник Натан Щаранский. В группу совета также вошли Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе; Яков Дов Блайх, главный раввин Киева и Украины, еврейский общественный деятель; председатель Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер; Леонид Кравчук, первый президент Украины, общественный деятель; Святослав Вакарчук, музыкант, общественный активист; Владимир Кличко, чемпион мира по боксу; Йошка Фишер, немецкий политик, профессор Принстонского университета; Александр Квасьневский, бывший президент Польши; Джо Либерман, экс-сенатор американского штата Коннектикут; Ирина Бокова, болгарский политик, экс-гендиректор ЮНЕСКО, и др.

Первостепенная задача Научного совета — гарантировать достоверность исторической картины, которую увидят посетители будущего музея. В него вошли авторитетные украинские и международные ученые: доцент исторического факультета КНУ им. Т. Шевченко Андрей Руккас; ведущий научный работник Института политических и этнонациональных исследований Академии наук Украины Владислав Гриневич; бывший старший историк Службы столичной полиции Лондона Мартин Дин; научный сотрудник Института истории Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера Кай Струве; доцент исторических наук пенсильванского Университета Миллерсвилля Виктория Хитерер и др.

Еще в конце 2018 года историки Мемориального центра представили Базовый исторический нарратив, который был одобрен мировыми экспертами по вопросам Холокоста. Фонд провел несколько выставок на территории Украины и за границей, инициировал ряд научно-образовательных проектов. Киевская горадминистрация выделила земельные участки под строительство Мемориала в Бабьем Яру.

В сентябре 2020 года начал работу Общественный совет в качестве платформы для открытых дискуссий с экспертами, учеными, социумом. Он представлен авторитетными политиками, гражданскими активистами, учеными, представителями искусства и СМИ. Среди них — гендиректор Национального заповедника «Бабий Яр» Борис Глазунов; директор научно-образовательного центра «Память Катастрофы» и председатель Ассоциации евреев — бывших заключенных гетто и нацистских концентрационных лагерей Борис Забарко; руководитель Национального историко-архитектурного заповедника «София Киевская» Неля Куковальская; соучредитель украинского фонда помощи онкобольным детям «Таблеточки» Ольга Кудиненко; журналисты Андрей Куликов и Маргарита Яковлева; актеры Ольга Сумская и Ахтем Сейтаблаев.

На первом заседании Борис Забарко подчеркнул важность создания Мемориала, ведь музеи, посвященные Холокосту, уже есть практически во всех странах мира, за исключением Украины, где произошла трагедия в Бабьем Яру. Он назвал эту ситуацию постыдной для всего общества и себя лично.

Доноры собираются выделить на возведение Мемориала 100−120 млн долларов. На данный момент финансово вложиться в этот важный социокультурный проект готовы украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Павел Фукс, предприниматели Герман Хан и Михаил Фридман, американский предприниматель, еврейский общественный деятель, председатель Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, легенда бокса Владимир Кличко. Доля «украинских» денег, выделенных на финансирование музея, составляет более 50%.

Как менялась команда?

В 2016—2019 годах проектом в качестве исполнительного и стратегического директора занималась Яна Баринова, генеральным директором был Марек Сивец. Осенью 2019 года Баринова покинула проект, а гендиректором стал Макс Яковер. Тогда же художественным руководителем Мемориального центра Холокоста стал кинорежиссер Илья Хржановский. Его фильм «Дау. Наташа» на Берлинском международном кинофестивале в 2020 году за лучшую операторскую работу получил приз «Серебряный медведь».

Карел Беркгоф, нидерландский ученый, который был главным историком Научного совета с 2016 года, не стал продлевать контракт с руководством проекта и покинул свой пост в январе 2020 года.

Создание Мемориала поддержал президент Украины Владимир Зеленский. На видеоконференции Наблюдательного совета, состоявшейся в июле 2020 года, он принял участие в обсуждении этапов сотрудничества и деталей создания рабочего комитета, руководителем которого назначили главу Офиса президента Андрея Ермака.

Текущий статус и проекты Мемориала

В 2020 году команда Фонда приступила к реализации задуманных планов. В сентябре на большой пресс-конференции публике были представлены обновленная онлайн-платформа и около 20 проектов в сфере науки, искусства, образования. По заявлению гендиректора Макса Яковера, на их основе и будет создан Мемориал в Киеве. К концу 2020 года руководство Мемориального центра пообещало презентовать окончательную концепцию музея.

Вся текущая работа центра опирается на признанный мировыми экспертами Базовый исторический нарратив. Научные методы исследования в сочетании с использованием современных технологий позволили осуществить ряд проектов.

Участники проекта «Имена» работают над составлением полного объединенного списка жертв Бабьего Яра. Исследователям уже удалось составить базу из 19 тысяч человек, найти более 900 новых имен, а также дополнить состав семей и личные истории более 3,5 тысячи человек. Кроме того, Мемориальный центр Холокоста сотрудничает с Государственной архивной службой и оцифровывает материалы из разных архивов, к которым ранее не было свободного доступа.

На базе Мемориала Холокоста создано два научных института. Первый — Институт истории Холокоста в Украине и Восточной Европе. Под руководством Андрея Руккаса ученые и исследователи этой организации работают над «Хрониками Холокоста» и «Хрониками оккупации Киева», готовят к публикации архивно-уголовные дела над причастными к уничтожению пациентов Павловской больницы, проводят ряд других научных исследований. Второй — Институт исследования территории и ландшафта памяти Бабьего Яра. На данный момент под руководством Владислава Гриневича он работает над иллюстрированной энциклопедией «Бабий яр: территория и ландшафт памяти». Публикация этого издания запланирована на сентябрь 2021 года, когда мир будет отмечать 80-ю годовщину страшных событий в Бабьем Яру.

Еще один проект, инициированный Мемориалом Холокоста, назвали «Модель Бабьего Яра». Над ним работали историки и исследователи из разных стран мира, специализирующиеся на проблеме Холокоста. Совместно с представителями Центра пространственных технологий была создана 3D-модель урочища. А благодаря тем инструментам, которые эта модель открыла, специалистам удалось идентифицировать точные локации мест расстрелов 29−30 сентября 1941 г. Этой осенью, к 79-й годовщине со дня трагедии, в Бабьем Яру были установлены монокуляры с вмонтированными фотографиями, которые после первых массовых расстрелов 29−30 сентября 1941 г. сделал немецкий фотограф Йоганнес Хелле. Благодаря этим приборам каждый посетитель урочища сможет увидеть, как данная местность выглядела в то время.

Сегодня под руководством украинского режиссера и сценариста Сергея Лозницы создается документальный фильм о Бабьем Яре, в который войдут уникальные видеоматериалы, снятые во время войны и в течение 15 лет после ее окончания, с лета 1941-го по весну 1961 года. Каждый из 20−25 запланированных эпизодов фильма будет представлять собой законченный рассказ, в той или иной степени касающийся трагедии, произошедшей в Бабьем Яру.

Еще один перспективный проект Мемориального центра — «Красная точка памяти». Его задача — кардинально изменить подход к изучению школьного предмета истории. В рамках исследовательских экспедиций ученики будут записывать короткие видеоинтервью с людьми старшего поколения, которые были очевидцами Холокоста, исследовать их домашние архивы, оцифровывать музейные экспозиции и коллекции в своих городах.

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