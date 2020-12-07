27.95 / 28.19 33.74 / 34.15
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День Сухопутных войск Украины 2020: открытки и поздравления

21:07 11 декабря 2020
День Сухопутных войск Украины 2020&nbsp;— открытка

Ежегодно 12 декабря украинские военные отмечают профессиональный праздник — День Сухопутных войск Вооруженных сил. Эту дату отмечают все виды сухопутных войск: механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация, войска противовоздушной обороны, десантно-штурмовые войска и спецназ.

«ФАКТЫ» предлагают поздравить защитников.

В День Сухопутных войск желаю
Тебе удачи и добра,
Цвести на сердце вечно маю,
Чтоб жизнь без горестей была.
Желаю крепкого здоровья,
Ни дня чтоб в жизни не болеть,
Пусть радость нежная с любовью
Не прекращают тебя греть.

«Вы — наша защита и опора, бойцы сухопутных войск. Долг ваш священный — в любое время без устали охранять покой нашей Родины. Сегодня, в эту замечательную дату, примите наши поздравления и душевные пожелания здоровья, успехов и благополучия!»

Ви не вовки морські, але небезпечні тигри,
Нехай тремтить ворог, посивівши на бігу …
Ні, не жадаєте крові, а бажаєте світу,
Але готові відсіч дати ви будь-якому ворогові.
Нехай небезпека в засідці, не дасте їй волі,
Розламаєте кліщі, розтиснете лещата …
Ви бажаєте світу і не жадаєте крові,
Але ворогу залишається тільки вити від туги …

Напомним, 6 декабря отметили День Вооруженных сил Украины.

6

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник и Таюне

«Очень красивая!» Жена Олега Винника в обтягивающей одежде впечатлила фанов

Лорак и Васильев

«Ничего себе!» Ани Лорак удивилась судьбе своего платья

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

дима монатик

Монатик "станцевал" на обледеневшей киевской улице

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер