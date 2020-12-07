День Сухопутных войск Украины 2020: открытки и поздравления
Ежегодно 12 декабря украинские военные отмечают профессиональный праздник — День Сухопутных войск Вооруженных сил. Эту дату отмечают все виды сухопутных войск: механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация, войска противовоздушной обороны, десантно-штурмовые войска и спецназ.
«ФАКТЫ» предлагают поздравить защитников.
В День Сухопутных войск желаю
Тебе удачи и добра,
Цвести на сердце вечно маю,
Чтоб жизнь без горестей была.
Желаю крепкого здоровья,
Ни дня чтоб в жизни не болеть,
Пусть радость нежная с любовью
Не прекращают тебя греть.
«Вы — наша защита и опора, бойцы сухопутных войск. Долг ваш священный — в любое время без устали охранять покой нашей Родины. Сегодня, в эту замечательную дату, примите наши поздравления и душевные пожелания здоровья, успехов и благополучия!»
Ви не вовки морські, але небезпечні тигри,
Нехай тремтить ворог, посивівши на бігу …
Ні, не жадаєте крові, а бажаєте світу,
Але готові відсіч дати ви будь-якому ворогові.
Нехай небезпека в засідці, не дасте їй волі,
Розламаєте кліщі, розтиснете лещата …
Ви бажаєте світу і не жадаєте крові,
Але ворогу залишається тільки вити від туги …
Напомним, 6 декабря отметили День Вооруженных сил Украины.6
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