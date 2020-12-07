"После плена жизнь превратилась в ад": сеть шокировала история украинского морпеха

Анатолий Поляков из Украинской ассоциации военнопленных рассказал историю морпеха Игоря Бутенко (на фото), который после возвращения из плена оказался наедине со своими проблемами и вынужден был вернуться домой в оккупированный боевиками городок на Луганщине.

В плену Бутенко провел полгода, семья и дом остались на оккупированной части Донбасса.

После освобождения, не получив поддержки, парень скитался по улице. Затем стал пациентом психиатрической больницы.

После выписки Игорь снова оказался на улице, где отморозил себе обе ноги. После ампутации, он длительное время находился в госпитале.

Поляков пишет, что мама периодически его навещала. Но после безуспешных попыток получить жилье, она, под гарантии боевиков, унесла своего сына обратно на оккупированную территорию.

«Эту историю я привожу в качестве примера на всех встречах и за все время у меня ни разу не спросили, как сложилась его дальнейшая судьба — ни разу! Уверен, если бы правящая партия, которая не отменила принятый в первом чтении закон о статусе пленных, его судьба и судьба других пленных могла сложиться иначе. Закон был отменен по просьбе „правозащитных“ организаций», — пишет Поляков.

В сети возмущены и отмечают, что это не единичный случай. Власть не заботится о своих защитниках. Большинство людей, прошедших войну, остаются сами со своими проблемами, государство не оказывает им необходимой помощи.

Фото facebook.com/anatoliy11

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