28.16 / 28.37 33.96 / 34.39
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Везли в другой город в одной майке: шокирующий случай в больнице на Днепропетровщине

19:38 7 декабря 2020
скорая

В Никополе Днепропетровской области в больнице № 1 произошел инцидент, который не оставил равнодушными посетителей медучреждения.

Люди увидели, как медики «грузили» в машину «скорой помощи» пациента в одной майке и памперсе, говорится в сюжете ТСН.

Волонтер Игорь Радченко, который привез гуманитарную помощь, рассказал, что был шокирован тем, как с каталки в «скорую» перегрузили «почти голого мужчину пенсионного возраста».

На нем была только одна тоненькая майка с рукавами, памперс и домашние тапочки. Мужчина был бледен и дрожал от холода, полностью в шоковом состоянии и не понимал, что происходит. В руке он держал катетер и с памперса по земле тянулась система катетера для мочи.

На вопрос волонтера, почему на больном нет одежды, медики посоветовали обращаться на «горячую «линию».

Медсестра в «скорой» возмутилась и сказала, что мужчина замерзнет, ведь на улице минусовая температура. Она нашла и завернула больного в тоненькую простыню для операций.

Волонтер узнал имя пациента и сейчас разыскивает его родственников или знакомых, чтобы вместе привлечь к ответственности виновных в таком отношении к больному.

Как выяснилось, везти его должны были из Никополя в Марганец. Это более получаса пути.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, в каких условиях приходиться работать и лечиться в Миргородской центральной районной больнице на Полтавщине. А также публиковали снимки из одесской больницы, в которой инфицированные коронавирусом умирают из-за нехватки кислорода, а мертвые по несколько часов лежат в палате вместе с живыми.

138

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

Ани Лорак высмеяли за странный наряд на "Песне года"

Олег Винник разочаровал поклонников

Олег Винник разочаровал поклонников

Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

Кубок мира по футболу

Жеребьевка отбора ЧМ-2022: Украина узнала соперников в группе

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер