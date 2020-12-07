Везли в другой город в одной майке: шокирующий случай в больнице на Днепропетровщине

В Никополе Днепропетровской области в больнице № 1 произошел инцидент, который не оставил равнодушными посетителей медучреждения.

Люди увидели, как медики «грузили» в машину «скорой помощи» пациента в одной майке и памперсе, говорится в сюжете ТСН.

Волонтер Игорь Радченко, который привез гуманитарную помощь, рассказал, что был шокирован тем, как с каталки в «скорую» перегрузили «почти голого мужчину пенсионного возраста».

На нем была только одна тоненькая майка с рукавами, памперс и домашние тапочки. Мужчина был бледен и дрожал от холода, полностью в шоковом состоянии и не понимал, что происходит. В руке он держал катетер и с памперса по земле тянулась система катетера для мочи.

На вопрос волонтера, почему на больном нет одежды, медики посоветовали обращаться на «горячую «линию».

Медсестра в «скорой» возмутилась и сказала, что мужчина замерзнет, ведь на улице минусовая температура. Она нашла и завернула больного в тоненькую простыню для операций.

Волонтер узнал имя пациента и сейчас разыскивает его родственников или знакомых, чтобы вместе привлечь к ответственности виновных в таком отношении к больному.

Как выяснилось, везти его должны были из Никополя в Марганец. Это более получаса пути.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, в каких условиях приходиться работать и лечиться в Миргородской центральной районной больнице на Полтавщине. А также публиковали снимки из одесской больницы, в которой инфицированные коронавирусом умирают из-за нехватки кислорода, а мертвые по несколько часов лежат в палате вместе с живыми.

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