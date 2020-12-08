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Общество и люди

Любовь зла: застигнутая с любовником женщина спряталась от мужа на потолке

2:35 8 декабря 2020
Филиппинка

В «цивилизованных» странах измена может закончиться разводом, но на Филиппинах неверность считается уголовным преступлением, поэтому любовники вынуждены идти на любые ухищрения для того, чтобы их тайный роман оставался нераскрытым.

Именно так и поступала изменщица из города Мандауэ, пишет The Sun.

Когда ее муж вернулся домой после нескольких месяцев работы на нефтяной платформе за границей, то был расстроен, когда заметил, что жена стала вести себя отстраненно. Женщина стала часто уходить из дома по выходным. Она объясняла это тем, что ей нужно срочно съездить в офис, где она работает бухгалтером.

В воскресенье, 29 ноября, женщина в очередной раз якобы отправилась на работу. Удивленный таким рвением муж решил проследить за ее такси. Оказалось, что супруга высадилась перед дешевым мотелем и встретилась с молодым мужчиной.

Обманутый супруг позвонил другу и попросил его помочь, и тот заявил о происходящем в полицию. Сотрудники отеля не пускали мужа внутрь до тех пор, пока на место не приехали полицейские.

Предполагаемый любовник женщины был задержан при попытке покинуть здание. Когда полицейские ворвались в комнату, они увидели, что там никого нет, а одежда женщины разбросана по полу. Вскоре после этого с потолка упал женский ботинок.

Оказалось, что женщина попыталась спрятаться в полости над потолком. Полицейские принесли лестницу, чтобы снять ее оттуда. Несмотря на уговоры сотрудников правоохранительных органов, она отказывалась слезать с потолка. Убедить ее спуститься смогли только женщины-полицейские.

Спустя почти полчаса они смогли доставить женщину в полицейский участок вместе с мужем, который намерен подать в суд на нее и ее любовника. Если вина неверной жены будет доказана, ее ждет до шести лет лишения свободы в соответствии с местным законодательством об измене, пишет «Лента.ру».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Японии женатый чемпион мира потерял миллионы и заработал дисквалификацию, попавшись с любовницей.

Фото: Depositphotos, The Sun

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