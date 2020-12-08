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Общество и люди

Мать привязала солому к рукам 6-летней дочери и подожгла – хотела "наказать" за кражу слабостей

3:39 8 декабря 2020
Подожгла руку

Попытки бороться с кражей или чужого имущества или нежеланием платить за полученные услуги иногда приобретают самые невероятные формы, свидетельством чему можно считать инцидент, который произошел в боливийском городе Кочабамбе.

О нем рассказывает The Sun.

По информации издания, владелец магазина пожаловался местной жительнице, что увидел на съемках с камеры наблюдения, как её дети воруют сладости.

Женщина решила наказать девочек, но, похоже, зашла слишком далеко.

Она привязала солому к рукам обеих дочерей и сначала подожгла ладони старшей малышке, которой всего шесть лет.

А младшая, четырёхлетняя, поняв, что происходит, сумела сбежать, пишет сайт телеканала РенТВ.

В итоге шестилетнюю девочку доставили в больницу с тяжёлыми повреждениями. У неё диагностировали ожоги второй степени — руки малышки обгорели до локтей. Ей потребуется минимум четыре операции, чтобы восстановить подвижность предплечий и кистей. Также ей окажут помощь психологи. Младшая дочка сейчас находится под присмотром соцслужб.

37-летняя мать пяти детей, прибегнувшая к жестокому наказанию, сказала, что хотела просто напугать дочек. «Я собираюсь вернуть своих девочек. Я и подумать не могла, что это зайдёт так далеко. Хотела лишь напугать их, и ничего больше», — заявила она.

Пока что горе-родительницу отпустили, так как она находится на шестом месяце беременности. Но после родов ей предстоит снова предстать перед судом. Отчим девочек, который был свидетелем пыток и ничего не сделал, отправлен в следственный изолятор.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что иногда взрослые принимают неправильную линию поведения относительно детей и в Украине.

Фото: The Sun

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