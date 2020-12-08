Писателя Жадана впечатлила надпись на стене в Песках

Писатель Сергей Жадан поделился в социальных сетях фотографией, которая была снята в декабре 2020 года в прифронтовых Песках (Донецкая область)

«Дякую, діду, що давив московську гниду», — эта фраза написана на, похоже, металлической двери, иссеченной осколками.

«Стена в Песках. Декабрь 2020 года. История, которая нас создает», — так прокомментировал фотографию Сергей Жадан.

Напомним, что в сентябре 2020 года писатель и музыкант совместно с харьковской группой «Жадан и Собаки» презентовал новую песню с намеком «Вова», в которой упоминаются слова «билет» и «Ростов».

В комментарии «ФАКТАМ» Сергей Жадан признался, что песня была написана годом ранее и посвящалась отношениям властей и гражданского общества, а также сообщил, что никаких угроз ему и группе после выхода клипа «в свет» не поступало.

Фото Сергея Жадана из соцсетей.

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