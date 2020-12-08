Коронавирус, Zoom и Жванецкий: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2020 году

В Украине в 2020 году пользователи Google больше всего интересовались информацией о коронавирусе. Это следует из итогового рейтинга самых популярных запросов поисковой системы, опубликованного официальным блогом Google в Украине.

Чаще всего украинцы задавали в поисковой строке «Коронавирус». На лидирующих позициях также «Коронавирус рекомендации», «Симптомы коронавируса» и «Карантин в Украине».

Популярно было и дистанционное обучение: пользователи интересовались сервисом «Google Classroom», образовательным проектом «На урок» и сервисом для видеоконференций Zoom. Кроме того, отмечен большой интерес к выборам в США, телешоу «Холостячка» и праздникам 2020 года.

В категории «Персона» больше всего запросов касалось Алексея Навального, Джо Байдена и Александра Лукашенко. Много запросов было об умерших в 2020 году: актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.

В категории «Фильмы» украинцы наиболее часто искали в Google фильм 2011 года Стивена Содерберга «Заражение». В первой десятке запросов также кинокартины «Малефисента 2: Владычица тьмы», «После 2», анимация «Холодное сердце 2», украинская комедия «Скажене весілля 2» и корейская драма «Паразиты». Среди сериалов в числе лидеров поисковых запросов испанская криминальная драма «Бумажный дом», украинский сериал «Спіймати Кайдаша» и фэнтези «Ведьмак».

В категории «Покупка» лидируют медицинские маски, популярны также пульсоксиметр, респиратор, антисептик, iPhone 12.

Несколько неожиданный лидер в категории «Книги» — это роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». В первой десятке также роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение», «Ведьмак» Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» и «Оно» Стивена Кинга.

В 2020 году пользователи активно искали ответы на вопросы, связанные с коронавирусом, выясняли значение слов молодежного сленга, а также волновались, как выйти замуж, почему горит Австралия и «как сделать всё хорошо».

Напоминаем, какой запрос стал самым популярным в Украине в 2019 году.

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