«Не прогревайте машины!»: Мочанов дал ценные советы автомобилистам

Известный автогонщик и волонтер Алексей Мочанов рассказал, как правильно заводить авто в мороз. Об этом он написал в своем Facebook.

Молчанов советует не прогревать автомобиль.

«Завели, пару-тройку минут отряхнули снег и потихоньку поехали нагревать под нагрузкой весь автомобиль. За ночь ведь остыла вся машина, а не только мотор с салоном. Стоять и тарахтеть на месте — неэффективно. А ехать потом на замерзшей машине как на прогревшейся — это ломать автомобиль и укорачивать ему срок службы», — объясняет Мочанов.

Дает он совет и для у водителей, у которых в машине коробка-автомат.

«Включите Drive и, удерживая ногу на тормозе, дайте машине постоять в таком положении 20−30 секунд перед тем, как тронуться с места», — советует опытный водитель.



Напоминаем, Мочанов заявил что в Украине забыли своих собственных героев покорения космоса.

Фото: Facebook Алексея Мочанова

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