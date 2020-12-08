28.09 / 28.31 33.86 / 34.31
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

«Не прогревайте машины!»: Мочанов дал ценные советы автомобилистам

19:00 8 декабря 2020
Авто

Известный автогонщик и волонтер Алексей Мочанов рассказал, как правильно заводить авто в мороз. Об этом он написал в своем Facebook.

Молчанов советует не прогревать автомобиль.

«Завели, пару-тройку минут отряхнули снег и потихоньку поехали нагревать под нагрузкой весь автомобиль. За ночь ведь остыла вся машина, а не только мотор с салоном. Стоять и тарахтеть на месте — неэффективно. А ехать потом на замерзшей машине как на прогревшейся — это ломать автомобиль и укорачивать ему срок службы», — объясняет Мочанов.

Дает он совет и для у водителей, у которых в машине коробка-автомат.

«Включите Drive и, удерживая ногу на тормозе, дайте машине постоять в таком положении 20−30 секунд перед тем, как тронуться с места», — советует опытный водитель.

Напоминаем, Мочанов заявил что в Украине забыли своих собственных героев покорения космоса.

Фото: Facebook Алексея Мочанова

724

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
тимошенко

Юлия Тимошенко стала "трижды бабушкой"

Солнце и Земля

9 декабря солнечный ветер обрушится на Землю со скоростью 800 километров в секунду

Дэйзи и Мелинда Коулмен совершили самоубийство с разницей в 4 месяца

Мать покончившей с собой звезды Netflix совершила самоубийство

Авто

«Не прогревайте машины!»: Мочанов дал ценные советы автомобилистам

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер