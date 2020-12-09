Смерть от смартфона: девушка случайно уронила в ванну мобильный гаджет и погибла

В российской городе Архангельске повторилась печальная ситуация, когда неправильное использование любимых мобильных девайсов приводит к смерти их хозяев.

О трагическом инциденте рассказывает КП со ссылкой на региональную диспетчерскую службу «112».

Сообщается, что девушка не расставалась со смартфоном и постоянно делала им фотографии, так как работала продавцом-консультантом в одном из салонов и таким образом готовила рекламу одежды.

Погибшую обнаружила вернувшаяся домой подруга, с которой они вместе снимали квартиру. По словам свидетельницы, девушка лежала в ванне с водой, была очень бледной и не подавала никаких признаков жизни.

Рядом с ней в воде лежал заряжавшийся гаджет. Когда подруга прикоснулась к пострадавшей, ее тоже ударило током, но в этом случае обошлось без последствий.

Сотрудники МЧС предположили, что причиной трагедии стал электрический разряд, полученный через воду. Смартфон был подключен к сети через зарядное устройство.

В Следственном комитете России по Архангельской области сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Падение телефона в ванну — сейчас основная версия гибели девушки.

Напомним, что в чем-то схожий случай был зафиксирован в сентябре в городе Ройет, столице одноименной провинции на северо-востоке Таиланда: там школьница умерла в собственной кровати во время прослушивания музыки с подключенного к зарядному устройству смартфона. Она сжимала в руках обгоревший телефон, на шее и руках остались ожоги. Родители обнаружили тело дочери рядом с ее учебниками, когда зашли в комнату девочки, чтобы позвать ее на ужин. По словам полицейских, девушка, скорее всего, занималась в своей комнате и слушала музыку с телефона через наушники в тот момент, когда получила смертельный удар током.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Ужгороде от удара током погибла молодая пара. Это показала судебно-медицинская экспертиза — на телах погибших были обнаружены характерные ожоги. По информации полиции, тела парня и девушки обнаружили в ванной комнате съемной квартиры. Фен, которым девушка, вероятно, сушила волосы был включен в розетку.

Фото: appsnew.ru

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