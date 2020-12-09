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Общество и люди

Спортсмен из Днепра установил странный рекорд

16:02 9 декабря 2020
Виктор Набок

В Киеве зафиксировали рекорд «Минимальное время преодоления на руках дистанции 60 метров» — его установил спортсмен Виктор Набок.

Как сообщает «Відкритий», новый рекорд на дистанции установлен с первой попытки — спортсмен преодолел дистанцию за 41 секунду. Предыдущий рекорд был поставлен семь лет назад и составлял 54,57 секунды.

Видео с «забегом» спортсмен из Днепра, переехавший в Киев, выложил в сториз в своем Instagram.

Отмечается, что в беседе с журналистами Виктор Набок, работающий тренером по спортивной гимнастике в одном из фитнес-клубов, рассказал, что на подготовку к рекорду по ходьбе на руках у него ушло два-три месяца.

«Я постоянно стараюсь не сидеть на месте, развиваться, тренироваться, выжимать из себя максимум. Также я хочу популяризировать конкретный вид спорта — спортивная гимнастика в Украине малоизвестна», — сказал он и добавил, что рекорд посвятил и своему тренеру Александру Тыличко.

Сообщается, что это — пятый рекорд, установленный спортсменом. Так, ранее Виктор Набок отжался в стойке на руках 55 раз за 45 секунд.

Напомним, что недавно двукратный чемпион Европы и двукратный вице-чемпион мира, 24-летний пловец из Ровно Михаил Романчук установил новое европейское достижение на дистанции 800 метров вольным стилем на короткой воде, проплыв ее за 7:25,73 секунды.

Фото — скриншот.

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