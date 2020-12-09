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Общество и люди

Международный фестиваль «КРОК» и фильм об АТО «Путь самурая»: куда пойти в Киеве в выходные

17:54 9 декабря 2020
Фестиваль КРОК

10 декабря в 20:00 на «Сцене 6» пройдет интерактивный спектакль «Новые шрамы», посвященный домашнему насилию, который основан на реальных историях женщин. Спектакль можно также посмотреть онлайн.

Адрес: улица Васильковская, 1.

Вход бесплатный.
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Театр на Липках устраивает бесплатные трансляции спектаклей для детей и взрослых:

10 декабря в 19:00 — мелодрама «Без вини винні» (доступ до 11.12 17:00);

11 декабря в 18:00 — сказка «Невидима з солодкого королівства» (доступ до 12.12 18:00); 12 декабря в 19:00 — «Чайка» (доступ до 13.12 17:00);

13 декабря в 19:00 — «Вовки та…» (доступ до 14.12 17:00); 15 декабря в 18:00 — «Король Дроздобород» (доступ до 16.12 18:00).

Ссылка на просмотр видеотрансляции появится в день показа на сайте театра.
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11 декабря в 16:00 в кинотеатре «Лейпциг» состоится показ документального фильма «Путь самурая» о харьковчанине с позывным «Самурай», который в 2014 году вступил на путь войны за свою родину.

Адрес: проспект Курбаса, 8.

Вход бесплатный, по регистрации.
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До 13 декабря в Доме кино проходит Международный фестиваль анимационных фильмов «КРОК-2020: у рідній гавані». В программе:

10 декабря в 18:00 — Міжнародна конкурсна програма «Незручність», «Людська природа», «Добре і ще краще»; 11 декабря в 18:00 — фильмы режиссеров-аниматоров из Беларуси «Жыве Бєларусь», «Довга подорож» и фильмы-победители;

12 декабря в 13:00 — «Родинний кінозал».

Адрес: ул. Саксаганского, 6.
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12 и 13 декабря в 19:00 в культурном центре «Річкова Брама Києва» состоится показ лучшей анимации.

Адрес: Почтовая площадь, 3.

Вход свободный, по регистрации.
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До 24 декабря в Bereznitsky Art Foundation открыта выставка Давида Чичкана «Портреты, которые разговаривают».

Адрес: ул. Кожемяцкая, 22.

Вход свободный.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильме-катастрофе «Огненное небо» и других новинках кино, которые выйдут в прокат с 10 декабря.

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