Международный фестиваль «КРОК» и фильм об АТО «Путь самурая»: куда пойти в Киеве в выходные
10 декабря в 20:00 на «Сцене 6» пройдет интерактивный спектакль «Новые шрамы», посвященный домашнему насилию, который основан на реальных историях женщин. Спектакль можно также посмотреть онлайн.
Адрес: улица Васильковская, 1.
Вход бесплатный.
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Театр на Липках устраивает бесплатные трансляции спектаклей для детей и взрослых:
10 декабря в 19:00 — мелодрама «Без вини винні» (доступ до 11.12 17:00);
11 декабря в 18:00 — сказка «Невидима з солодкого королівства» (доступ до 12.12 18:00); 12 декабря в 19:00 — «Чайка» (доступ до 13.12 17:00);
13 декабря в 19:00 — «Вовки та…» (доступ до 14.12 17:00); 15 декабря в 18:00 — «Король Дроздобород» (доступ до 16.12 18:00).
Ссылка на просмотр видеотрансляции появится в день показа на сайте театра.
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11 декабря в 16:00 в кинотеатре «Лейпциг» состоится показ документального фильма «Путь самурая» о харьковчанине с позывным «Самурай», который в 2014 году вступил на путь войны за свою родину.
Адрес: проспект Курбаса, 8.
Вход бесплатный, по регистрации.
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До 13 декабря в Доме кино проходит Международный фестиваль анимационных фильмов «КРОК-2020: у рідній гавані». В программе:
10 декабря в 18:00 — Міжнародна конкурсна програма «Незручність», «Людська природа», «Добре і ще краще»; 11 декабря в 18:00 — фильмы режиссеров-аниматоров из Беларуси «Жыве Бєларусь», «Довга подорож» и фильмы-победители;
12 декабря в 13:00 — «Родинний кінозал».
Адрес: ул. Саксаганского, 6.
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12 и 13 декабря в 19:00 в культурном центре «Річкова Брама Києва» состоится показ лучшей анимации.
Адрес: Почтовая площадь, 3.
Вход свободный, по регистрации.
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До 24 декабря в Bereznitsky Art Foundation открыта выставка Давида Чичкана «Портреты, которые разговаривают».
Адрес: ул. Кожемяцкая, 22.
Вход свободный.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильме-катастрофе «Огненное небо» и других новинках кино, которые выйдут в прокат с 10 декабря.25
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