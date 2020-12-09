Народная артистка Украины Ольга Сумская: «Интервью в «ФАКТАХ» особенные, атмосферные. Они берут за душу»

Корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк:

«Когда приезжаю домой в отпуск, с удовольствием читаю газету „ФАКТЫ“. Она давно стала брендом и неким маркером качества. Столько лет занимать лидирующие позиции на рынке печатных СМИ — это уже достижение. Поэтому у меня единственное пожелание к коллективу, который возглавляет, не побоюсь этого слова, мэтр украинской журналистики Александр Ефимович Швец, — не опускать планку и продолжать делать свое дело еще долгие годы. Сам же обещаю оставаться вашим преданным читателем и поклонником».

Офтальмолог, профессор Сергей Рыков:

«Выписываю и читаю „ФАКТЫ“ с первого номера, все 23 года. И за это время газета меня не разочаровала. Хотя раньше считалось, что газета живет один день, с „ФАКТАМИ“ это не так. Не раз видел, что даже старые номера люди передают знакомым, соседям, оставляют себе особенно понравившиеся или полезные материалы. Я не раз был участником медицинских прямых линий, которые газета еженедельно проводит уже больше двух десятилетий. Пациенты звонят в редакцию, врач отвечает на их вопросы. А в результате именно благодаря газете читатели получают реальную помощь — нам удалось спасти многим зрение. Кстати, все тексты прямых линий, выходивших в „ФАКТАХ“, можно найти в Интернете или на сайте газеты. Уверен, что карантины и локдауны пройдут, а любимая газета должна жить долго и радовать нас от первой до последней страницы»!

Народная артистка Украины Ольга Сумская:

«ФАКТЫ» — бренд, который любит вся наша семья. Ценно то, что здесь всегда можно найти эксклюзив. Мне особенно интересны мемуары — невероятные воспоминания о жизни известных людей. Читать их — настоящее наслаждение! Интервью в «ФАКТАХ» особенные, атмосферные. Они берут за душу. Также мне интересны секреты красоты признанных красавиц, интервью с лучшими шеф-поварами мира. Конечно, хочу поблагодарить коллектив «ФАКТОВ» за интерес к моему творчеству и пожелать высоких рейтингов и процветания на долгие годы"!

Народний артист України Павло Зібров:

«Газету „ФАКТИ“ поважаю, люблю і читаю з великим задоволенням. „ФАКТАМ“ вірю, бо факти тут викладаються безпристрастно. Я знаю головного редактора Олександра Швеця і колектив, який іде з ним стільки років. Особливо мені подобаються душевні інтерв’ю з відомими людьми й неймовірні історії про визначних особистостей — світових та вітчизняних. Бажаю „ФАКТАМ“ процвітання та вірних читачів»!

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской областной администрации Георгий Тука:

«Я как человек, который имеет критическое мышление и в данный момент занимается аналитикой, стараюсь изучать информацию из разных источников, чтобы хотя бы минимизировать информационные фейки. Поэтому наряду с прочими СМИ охотно читаю и газету „ФАКТЫ“. Естественно, в первую очередь меня интересуют вопросы, которые относятся к взаимоотношениям Украины и России, Украины и Соединенных Штатов Америки, Украины и Европейского союза в контексте российской агрессии. Всегда нахожу в вашей газете много полезной и актуальной информации об этом, за что спасибо».

Хореограф Илона Гвоздева:

«Я давно читаю газету „ФАКТЫ“. Это издание когда-то покорило меня тем, что каждый день на страницах были собраны самые актуальные, свежие и яркие новости, события в нашей стране и за рубежом. Особенно мне нравилось то, что все подавалось емко, без воды — коротко о главном, все разложено „по фактам“. Не зря издание так называется. Это особенно удобно в метро. Пробежался по страницам — и уже в курсе всех событий. Сейчас я в метро не езжу и „ФАКТЫ“ читаю в интернет-версии. Каждую неделю ждем выхода еженедельника, который читаем всей семьей».

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