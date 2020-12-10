Ханука: как отмечают восьмидневный праздник и что запрещено

Вечером 10 декабря начинается еврейский праздник Ханука (от выражения «ханнукат хамизбеах» — освящение или обновление жертвенника), который еще называют Хаг Урим — праздник Огней. Собственно, по еврейскому календарю первый день праздника приходится на 25-е число месяца кислев, который в 2020 году соответствует 11 декабря, но поскольку сутки в еврейском календаре начинаются с заходом солнца и заканчиваются на заходе солнца следующего дня (как сказано в Торе: «И был вечер, и было утро — один день»), то первая свеча в ханукальных светильниках зажигается уже вечером в четверг, 10 декабря. Длится праздник восемь дней и закончится в этом году вечером 18 декабря.

История праздника

События, которым посвящен этот праздник, произошли во II веке до нашей эры в Иудее, находившейся в то время под властью греко-сирийской империи Селевкидов. И без того незавидное после смерти Александра Македонского положение евреев в империи значительно ухудшилось при императоре Антиохе IV Эпифане (Безумном), который отличался особо жестокими гонениями на иудейскую религию. Под страхом смерти он запретил евреям изучение Торы и соблюдение заповедей, требуя от них поклонения греческим богам (кстати, без ложной скромности не забыв отнести к сомну богов и себя).

Но большинство евреев не предали свою веру, за что подверглись преследованиям. Так, по приказу императора был смещен, а потом и убит первосвященник Йоханан. Волну народного возмущения вызвало то, что Антиох IV осквернил Иерусалимский Храм, принеся на храмовом алтаре жертву олимпийскому Зевсу и разграбив сокровищницу. А затем в городке Модиине, которым правил Маттитьягу Хашмоней, сын первосвященника Йоханана, произошли события, положившие начало восстанию еврейского народа. Сюда для сбора налогов и приобщения местных жителей к язычеству прибыли солдаты Антиоха. Построив жертвенник, они попытались заставить Маттитьягу принести на нем жертву. Тот не только сам отказался это сделать, но и убил еврея, который хотел выполнить приказ солдат. На сторону Маттитьягу стали пятеро его сыновей и друзья. Вместе они смогли расправиться с солдатами и разрушить жертвенник, а затем ушли в Иудейские горы, призвав всех верных Торе евреев присоединиться к ним.

Через какое-то время восстание возглавил Иехуда (Иуда), третий сын Маттитьягу, имевший способности выдающегося полководца и получивший прозвище Маккавей («молот» или «кузнечный молот»). Со временем так стали называть всех братьев Хашмонеев. Борьба длилась три года. И наконец большая часть Иудеи была освобождена от захватчиков и евреи подошли к Иерусалиму.

Главная заповедь — зажигание ханукальных свечей

Первым делом они занялись Храмом, который весь был покрыт грязью, языческими изображениями и разграблен. Храм вычистили, построили новый жертвенник, который 25 кислева 165 года до н. э. освятили (т. е. в первый раз принесли на нем жертвы). Но когда хотели зажечь изготовленный из железа (вместо похищенного золотого) временный храмовый светильник — менору, выяснилось, что чистого масла для этого практически нет. Нашелся всего один спрятанный в земле маленький кувшинчик с печатью первосвященника, масла в котором могло хватить максимум на день горения. А на приготовление нового чистого масла необходимы были восемь дней. И все-таки менору зажгли. И произошло невозможное: однодневный запас масла горел восемь дней, пока не было приготовлено ритуально чистое масло. А на следующий год в эти дни был установлен праздник Ханука — в знак благодарения и прославления Всевышнего за подаренное еврейскому народу чудо, символизирующее победу слабых над сильными, добра над злом, света над тьмой. Главной заповедью праздника стало зажигание ханукальных свечей.

И исполнять эту заповедь обязаны все, даже те, у кого нет денег. В крайнем случае можно попросить милостыню, можно деньги одолжить или продать что-нибудь, но обязательно купить масло или свечи для ханукий — специальных светильников, представляющих собой чаши с фитилями из ваты или льняных нитей, в которые наливают оливковое или любое другое масло — главное, чтобы горело ровно и не чадило. Таких светильников с маслом в ханукии восемь. А зажигают их от девятого светильника, который называется шамаш — «служка». В качестве служки используют восковую свечу. В принципе можно вообще вместо масла использовать свечи. А вот заменять масло и свечи электрическими лампочками нельзя ни в коем случае.

К празднику в синагогах и еврейских домах ханукии устанавливаются на самом видном месте. В каждый из восьми праздничных вечеров в них зажигают свечи — начиная с одной и каждый день прибавляя по свече.

Первоначально ханукии ставили у входа в дом, но теперь их принято ставить в домах, где живут постоянно, и, как правило, в комнатах, где едят. И если зажигается несколько светильников, располагают их в разных местах, чтобы сразу можно было увидеть, сколько свечей горит. Ставят их на высоте не ниже 24 и не выше 80 сантиметров от пола (выше располагать их разрешено только в синагогах).

Ханукия. Восточная Галиция. Вторая половина XIX века. Львов. Музей этнографии и художественного промысла. Коллекция Гольдштейна

Светильники зажигаются сразу после захода солнца. И за полчаса до этого момента уже нельзя есть, пить опьяняющие напитки и выполнять любую работу. Можно только изучать Тору. Когда же огонь зажигается и пока он горит, нельзя делать и это. А гореть он должен как минимум 50 минут, причем не менее получаса этого времени должно приходиться на время после выхода звезд на небо.

Каждый член семьи должен иметь и зажигать свой светильник. Но женщине (даже незамужней) самой зажигать ханукальный огонь не положено — за нее это делает отец, муж или другой мужчина. А она обязательно присутствует при этом ритуале, произнося «амен» на благословения, произносимые мужчиной.

Огонь, горящий в ханукиях, считается священным и его ни в коем случае нельзя переносить с места на место и использовать при чтении или выполнении каких-либо работ. Нельзя использовать для будничных целей и оставшиеся в чашечках светильника масло и обгоревшие фитили. После окончания праздника их сжигают. Но оставшееся в бутылке масло использовать для своих нужд разрешено.

Женский праздник

Пока огонь в ханукиях горит, во многих еврейских общинах женщины, следуя древнему обычаю, не выполняют домашнюю работу в знак огромной благодарности Всевышнему за освобождение от издевательств чужестранных правителей, присвоивших себе право первой ночи с каждой выходившей замуж еврейской девушкой. (А в других общинах это правило для женщин действует только в первый и последний день праздника.)

Во многих еврейских общинах Ханука вообще считается «женским праздником». В дни праздника вспоминают Йеудит (Юдифь). Когда ее, молодую красивую вдову, насильно привели к вражескому полководцу Олоферну, она притворилась, что готова уступить ему, и сначала накормила негодяя блюдами приготовленными с соленым сыром, который вызывает сильную жажду, а потом допьяна напоила вином. Когда же он заснул, девушка отрубила ему голову и принесла ее в Иерусалим. Увидев, что стало с их предводителем, вражеские воины в ужасе разбежались.

Йеудит с головой Олоферна. Миниатюра из Махзора (молитвенника) Ротшильда. Северная Италия. Около 1470 г. Музей Израиля. Иерусалим

Надо сказать, что эта история Юдифи в еврейской литературе не единственная. Например, в литературных источниках, относящихся к VII веку, существовал такой сюжет. Девушке на выданье по имени Йеудит предстояло попасть к греческому наместнику на поругание по «праву первой ночи». Причем в одних источниках она считалась дочерью Маттитьягу, в других — дочерью первосвященника Йоханана. В знак протеста невеста вышла на улицу обнаженной (по другой версии, разорвала на себе свадебный наряд). Родственники от стыда за этот поступок чуть не убили ее. А она в ответ пристыдила их за то, что более трех лет евреи терпят позор своих женщин, а ее готовы убить за то, что она обнажилась перед своими соплеменниками. Устыдившись, братья подняли восстание — и речь здесь идет о том самом восстании Хашмонеев.)

Застолье и ханукальные деньги

В Хануку не положено оплакивать умерших и запрещено поститься. Запрет касается всех без исключения. И хотя устраивать пышное застолье в эти дни не обязательно, большинство еврейских семей все-таки предпочитает собираться за праздничным столом. Среди блюд на нем обязательны жареные на масле картофельные оладьи, пончики с повидлом и много других сладостей. А в память о поступке Юдифь едят молочные продукты, в частности, сыры. Во время застолья принято беседовать о Торе и рассказывать о чудесах Хануки. А, например, в некоторых общинах Иерусалима многолюдные застолья в дни Хануки устраивают еще и для того, чтобы мирить поссорившихся между собой людей.

Вообще все дни Хануки наполнены песнями, специально написанными к этому празднику, танцами, весельем и прославлением Всевышнего.

Еще один обычай праздника: в ночь на четвертый или пятый день родители выдают своим детям (возраст «ребенка» в данном случае не имеет значения) «ханукальные деньги». С малых лет взрослые учат детей, что часть денег они безусловно могут потратить на себя, часть отдать друзьям в качестве так называемых ханукальных. Но главное, часть их должна пойти на выполнение заповеди, которая называется цдаха, что буквально переводится как «оказание справедливости» или «благотворительность», чтобы не нарушить закон Торы, гласящий: «Не ожесточай сердца твоего и не сжимай руки твоей перед братом твоим нищим».

Особое внимание уделяется в дни праздника обучению детей Торе и ознакомлению их с историей праздника. Чтобы даже малыши помнили о чуде Хануки, в дни праздника дети играют в специально придуманный для этого праздника свивон (дрейдл) — так называется четырехгранный волчок, на гранях которого написаны еврейские буквы нун, гимел, гэй и пэй (в диаспоре — шин), которые являются первыми буквами фразы «Великое чудо произошло здесь (в диаспоре — там)». Словом, еще один из обычаев праздника — это воспитание (недаром слово «Ханука» на иврите является однокоренным со словом «Хинух», которое переводится как «воспитание»). И задача его — сделать все возможное, чтобы и дети, и взрослые не забывали о милости Всевышнего, оказанной еврейскому народу, и выполняли его заповеди.

Конечно, из-за пандемии коронавируса в празднование Хануки в этом году будут внесены изменения. Например, в США многие синагоги проведут праздничные мероприятия онлайн. Семьи смогут поздравить друг друга по видеосвязи, а дети — играть друг с другом в дрейдл на расстоянии. Безусловно, и в других странах будут предприняты особые меры предосторожности…

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