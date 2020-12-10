В Киеве эвакуатор увез карету

В сеть выложили курьезное видео с необычным транспортным средством, которое увез эвакуатор.

Небольшой ролик размещен на страничке «Киева Оперативного» в социальных сетях. «Ребят, чью карету эвакуировали?» — говорится в комментарии к видео. Интернет-пользователи под этим постом интересовались тем, куда в такой ситуации могли пропасть лошади…

Время и место, где были сняты эти кадры, не уточняются.

Эксклюзивный материал о том, как сотрудники службы по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей забрали авто киевлянки и разбили его, читайте на сайте «ФАКТОВ». Владелица пострадавшей машины рассказала, что до сих пор не получила протокол об административном правонарушении, и что точно не знает, нарушила она правила или нет.

Также читайте материал о том, куда звонить владельцу автомобиля, который увез эвакуатор, и как вернуть свою машину.

Иллюстративное фото Инспекции по парковке из социальных сетей.

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