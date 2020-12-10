Полуголых девушек выгнали работать в мороз на Крещатик

В центре Киева полуобнаженные «снегурочки» и «Дед Мороз» с голым торсом, но в шубе, раздавали подарки прохожим.

Видео выложил Telegram-канал «Kievmap», сопроводив его комментарием: «Холодно смотреть».

И действительно, хоть мороз в столице и пошел на убыль, аниматоры были уж чересчур легко одеты. Так, на девушках были надеты чулки-«сеточки», бикини и минимальные юбки. Из одежды по погоде на них были, разве что, лишь красные шапки.

Прохожим дарили бутылки, по-видимому, с шампанским, а также конфеты…

Напомним, что синоптик Наталья Диденко хоть и сообщала, что 10 декабря мороз пойдет на спад, однако погоду в столице теплой не назовешь. По словам синоптика, днем ожидалось около нуля, а во второй половине дня прогнозировался дождь и мокрый снег.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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