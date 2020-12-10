Загадочные монолиты добрались до Украины

В Киеве на Замковой горе обнаружили таинственный монолит, аналогичный находке в американском штате Юта. Об этом в своем Facebook сообщил политолог Юрий Романенко.

«Таинственный обелиск из Калифорнии нашелся на Замковой горе в Киеве. Говорят, что за этим стоит Илон Маск. Ещё говорят, что энергетика обелиска лечит от ковида и заговоров», — написал Романенко и опубликовал несколько фото обелиска.

Пользователи сети активно комментируют пост сообщению Романенко и шутят, что это сооружение все равно срежут на металл. Высказывается и «версия», что монолит — это своеобразный оберег Украины. Предлагается также покрыть монолит рунами использовать его для привлечения туристов.

Напоминаем, ранее похожий монумент нашли в Румынии.

Фото: Facebook Юрия Романенко

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