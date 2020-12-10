Умерла главред журнала "Натали"

Не стало журналистки Ирины Трухачевой — главного редактора журнала «Натали».

О смерти руководителя сообщили коллеги Трухачевой и опубликовали в Instagram ролик в память о ней.

«Ирина положила на свои хрупкие плечи нелегкое бремя — возродила журнал и на протяжении трех лет вела „Натали“, строила успешное и ценностное издание для женщин и о женщинах. Ирина Валерьевна была работоспособным и энергичным руководителем, заряжала энтузиазмом и светом каждого, кто соприкасался с ней в деятельности, — пишут коллеги главреда журнала. — Ирина бесконечно любила свою семью — мужа и дочь Маргаритку, и так же бесконечно любила свою работу, свое детище — журнал „Натали“. Молодая, хрупкая, красавица, всегда улыбающаяся, искренняя, целеустремленная — такой мы помним тебя, Ирочка, и такой ты останешься в наших сердцах!»

В комментариях под этим постом люди, знавшие Ирину, были потрясены ее смертью и спрашивали, что произошло. «Я ничего никому не буду рассказывать. Это врачебная тайна и ее последняя воля. Скорблю вместе со всеми. Мне тоже очень тяжело», — пишет в комментариях врач-кардиолог Владимир Воликов. А вот еще один его комментарий: «Царство Небесное и Светлая память… прости, Ирина, что не смог помочь… было слишком поздно».

Ранее в Днепре скончался заболевший коронавирусом известный журналист, участник движения «шестидесятников», активист Оранжевой революции и Революции достоинства Геннадий Сахаров.

Фото — скриншот.

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