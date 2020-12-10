Были не в восторге: "слуг народа" в прямом эфире накормили "Мивиной"

Народных депутатов от «Слуги народа» Ярослава Железняка и Даниила Гетманцева ведущий спецэфира «Деньги на жизнь» на канале «Украина 24» Алексей Суханов заставил попробовать вермишель быстрого приготовления.

Он предложил нардепам сначала понюхать продукт, который назвал вкусом жизни обычного украинца. И Железняк и Гетманцев сразу узнали «Мивину».

«Да. Вермишель быстрого приготовления. И это, если честно — вкус жизни обычного человека», — подтвердил Суханов.

Железняк есть отказался, сославшись на то, что с самого детства не ест ни вермишель, ни пельмени.

«Я доем за тобой», — подыграл Гетманцев Железняку.

«В горло не лезет, да? Потому что даже без масла», — сказал Суханов, продолжая разговор о 8 тысячах гривен, которыми правительство обещало поддержать людей, потерявших работу.

Напомним, популярный ведущий Алексей Суханов не скрывает, что кулинария — его большая страсть. Он с удовольствием занимается готовкой и делится эксклюзивными рецептами.

447

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter