На заледеневшем Андреевском спуске разыгралась трагикомедия с прохожим

В Киеве, где накануне из-за непогоды дороги превратились в катки, а некоторые киевляне встали на коньки, на Андреевском спуске произошла трагикомичная история с девочкой, которая никак не могла подняться вверх по улице из-за гололеда.

Эту ситуацию зафиксировали камеры видеонаблюдения — сейчас видео активно распространялось в сети. «Сейчас бы прогуляться по Андреевскому спуску», — так прокомментировал видео главред «Исландии» Сергей Гришин.

Кадры зафиксировали участок пешеходной зоны, покрытый льдом, по которому с трудом пробирались прохожие. Девочка с ранцем, пытавшаяся подняться вверх по Андреевскому спуску, никак не могла преодолеть этот участок, постоянно падая, а то и передвигаясь на четвереньках. Не помогла даже помощь мужчины, шедшего ей навстречу.

В сложную ситуацию из-за погоды попал и телеведущий Юрий Горбунов — его понесло на скользком участке перед гаражом и он едва не врезался в забор и стоявшие автомобили. Ситуацию спас продюсер Алексей Потапенко, который стал сыпать соль на дорогу перед машиной Горбунова.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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