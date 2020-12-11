Отказавшийся есть «Мивину» нардеп шокировал людей «каминг-аутом»

Народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк, отказавшийся есть в прямом эфире «Мивину», объяснил в Facebook, что с детства не ест макароны, лапшу, вареники с пельменями, галушки. Особенно не любит манную кашу.

«Да-да, макароны, пельмени, равиоли, вермишель, вареники, хинкали, лапшу, всякие там галушки и особенно манную кашу я с детства на самом деле не ем», — уточнил нардеп.

Он вспоминает, что родители его сначала ругали, а потом смирились.

«Если честно, я скорее еще раз с парашютом прыгну, чем съем что-то из выше перечисленного», — добавил Железняк.

Из переписки под постом выяснилось, что все «выше пекречисленное» нардеп считает «слизким». Кроме того, он не любит хлеб и мясо. Зато большой любитель сладкого. Комментаторы немного шокированы.

А вот украинские телеведущие, в перерывах между эфирами, находят время для кулинарии. Ведущий канала «Украина» Григорий Герман известен своей любовью к коллекционированию уникальных блюд. Из каждой своей поездки он старается привезти что-то новое в свою «копилку рецептов». Популярный ведущий Алексей Суханов тоже с удовольствием занимается готовкой и делится эксклюзивными рецептами.

















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