27.96 / 28.20 33.74 / 34.17
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Отказавшийся есть «Мивину» нардеп шокировал людей «каминг-аутом»

13:46 11 декабря 2020
Железняк

Народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Железняк, отказавшийся есть в прямом эфире «Мивину», объяснил в Facebook, что с детства не ест макароны, лапшу, вареники с пельменями, галушки. Особенно не любит манную кашу.

«Да-да, макароны, пельмени, равиоли, вермишель, вареники, хинкали, лапшу, всякие там галушки и особенно манную кашу я с детства на самом деле не ем», — уточнил нардеп.

Он вспоминает, что родители его сначала ругали, а потом смирились.

«Если честно, я скорее еще раз с парашютом прыгну, чем съем что-то из выше перечисленного», — добавил Железняк.

Из переписки под постом выяснилось, что все «выше пекречисленное» нардеп считает «слизким». Кроме того, он не любит хлеб и мясо. Зато большой любитель сладкого. Комментаторы немного шокированы.

А вот украинские телеведущие, в перерывах между эфирами, находят время для кулинарии. Ведущий канала «Украина» Григорий Герман известен своей любовью к коллекционированию уникальных блюд. Из каждой своей поездки он старается привезти что-то новое в свою «копилку рецептов». Популярный ведущий Алексей Суханов тоже с удовольствием занимается готовкой и делится эксклюзивными рецептами.







337

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Кернес

Спикер харьковской мэрии раскрыл подробности про почки Кернеса

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Кадр из фильма

Умер известный по роли в «Вечном зове» артист Николай Иванов

Кирилл и Геннадий Кернесы

Сын Кернеса отреагировал на сообщение Фукса про отказ почки у отца

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер