День Андрея Первозванного: красивые открытки и душевные поздравления с праздником

13 декабря христиане восточного обряда отмечают День апостола Андрея Первозванного. Это один из важных предрождественских праздников. В старину в этот день устраивали гулянья, девушки гадали на суженого, а всех Андреев поздравляли с именинами.

«ФАКТЫ» предлагают красивые праздничные открытки и душевные поздравления.

«Поздравляю с Днем Андрея Первозванного. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всей души желаю здравия, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем!»

Пусть всегда тебя, Андрей,

Добрый ангел бережёт,

Будет множество друзей,

И во всём удача ждет!

Пусть принесет Андрей Святой

Здоровья много, сил, удачи,

Наполнит мир твой добротой,

Чтоб стала жизнь светлей и ярче!

Пускай исполнятся мечты

И все, чего душа желает!

Пусть будут помыслы чисты,

Любовь пусть сердце наполняет!

Пусть судьба, Андрею, подарит

Верных и хороших друзей;

И пусть именинник живет, не сожалея

Ни о чем, в мельканье дней!

Поздравляем друга поскорей,

Ведь все в компании знают:

Что сегодня наш друг Андрей

Радостью и счастьем сияет!

Пусть, Андрей, вокруг тебя

Будет счастья и любви море.

И жизненным путем пройдя,

Ты не встретишь горе.

Открытки от bonnycards.ru

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