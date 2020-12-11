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Общество и люди

День Андрея Первозванного: красивые открытки и душевные поздравления с праздником

21:07 12 декабря 2020
День ангела&nbsp;— открытка

13 декабря христиане восточного обряда отмечают День апостола Андрея Первозванного. Это один из важных предрождественских праздников. В старину в этот день устраивали гулянья, девушки гадали на суженого, а всех Андреев поздравляли с именинами.

«ФАКТЫ» предлагают красивые праздничные открытки и душевные поздравления.

«Поздравляю с Днем Андрея Первозванного. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всей души желаю здравия, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем!»

Пусть всегда тебя, Андрей,
Добрый ангел бережёт,
Будет множество друзей,
И во всём удача ждет!

Пусть принесет Андрей Святой
Здоровья много, сил, удачи,
Наполнит мир твой добротой,
Чтоб стала жизнь светлей и ярче!

Пускай исполнятся мечты
И все, чего душа желает!
Пусть будут помыслы чисты,
Любовь пусть сердце наполняет!

Пусть судьба, Андрею, подарит
Верных и хороших друзей;
И пусть именинник живет, не сожалея
Ни о чем, в мельканье дней!

Поздравляем друга поскорей,
Ведь все в компании знают:
Что сегодня наш друг Андрей
Радостью и счастьем сияет!
Пусть, Андрей, вокруг тебя
Будет счастья и любви море.
И жизненным путем пройдя,
Ты не встретишь горе.

Открытки от bonnycards.ru

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