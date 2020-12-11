"Немного ушибла колено": СМИ разыскали маленькую героиню видео с Андреевского спуска

Школьница Мария стала звездой интернета, после того как безуспешно пыталась подняться вверх по Андреевскому спуску. 10 декабря, когда Киев был скован гололедицей, девочка 40 раз поскользнулась и упала на обледеневшем тротуаре. Об этом Мария рассказала в эфире «Украина 24».

Школьница поделилась, что не получила серьезных травм — помогли занятия гимнастикой. Во время одного из падений девочка немного ушибла колено.

Мария рассказала, что с Андреевского спуска ей помог выбраться брат. Только с его помощью удалось попасть домой.

«Мы видео смотрели со слезами, если честно, — рассказала мама пострадавшей школьницы. — Моя первая реакция была — я плакала. Слава богу, что все закончилось».





За вечер 10 декабря и утро 11 декабря к врачам обратились 163 киевлянина. От гололедицы пострадали 150 взрослых и 13 детей. Не во всех школах позаботились о безопасности учеников, а потому некоторым детям пришлось идти по узким и скользким тротуарам рядом с проезжей частью.

В соцсетях иронизируют, что зима и в этом году пришла неожиданно для коммунальных служб.

Напомним, по прогнозам синоптиков, гололедица в Киеве ожидается еще и в субботу, 12 декабря.

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