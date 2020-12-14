День святого Николая 2020: красивые открытки и душевные поздравления

19 декабря отмечают один из любимых предновогодних праздников — день памяти святого Николая Чудотворца. Особенно его ждут дети. Ведь взрослые преподносят им подарки. А Николаи в этот день отмечают именины.

«ФАКТЫ» предлагают красиво поздравить знакомых с замечательным праздником.

С Днем святого Николая поздравляю от души

И желаю, чтоб здоровы были ваши малыши.

Чтоб добром и благодатью наполнялся ваш очаг,

И почаще проводили вечера вы при свечах,

Чтобы спорилась работа, удавалась на «ура».

Пусть приятные заботы дарит зимняя пора!

Николай к нам всем придет,

Всем подарки принесет.

Взрослым — по монетке,

Детям — по конфетке.

Он добро творит для всех,

Чтобы слышать звонкий смех.

Ты с него пример бери,

Радость, счастье всем дари!

С праздником Святого Николая!

Я тебе желаю всей душой,

Пусть тебе во всем он помогает,

Очень добрый Николай Святой!

Помолись ему всем сердцем, рьяно,

Он поддержит в жизненном пути.

Я тебе желаю утром-рано

От него подарочек найти!

Желаю чуда в этот день святой.

Здоровья, мира, счастья и добра.

Пусть полной чашей будет дом родной,

И безмятежной светлая душа.

Пусть будет добрым и успешным путь,

И позабудутся тревоги и печаль.

Желаю всю усталость с плеч стряхнуть,

Забыть о том, что позабыть не жаль.

Поздравляю с Днем Святого Николая

И тебе я помощи желаю

Этого великого святого,

Доброго, сердечного, земного!

***

Напомним, 6 декабря отмечали День святого Николая по григорианскому календарю.

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