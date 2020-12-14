День святого Николая 2020: красивые открытки и душевные поздравления
19 декабря отмечают один из любимых предновогодних праздников — день памяти святого Николая Чудотворца. Особенно его ждут дети. Ведь взрослые преподносят им подарки. А Николаи в этот день отмечают именины.
«ФАКТЫ» предлагают красиво поздравить знакомых с замечательным праздником.
С Днем святого Николая поздравляю от души
И желаю, чтоб здоровы были ваши малыши.
Чтоб добром и благодатью наполнялся ваш очаг,
И почаще проводили вечера вы при свечах,
Чтобы спорилась работа, удавалась на «ура».
Пусть приятные заботы дарит зимняя пора!
Николай к нам всем придет,
Всем подарки принесет.
Взрослым — по монетке,
Детям — по конфетке.
Он добро творит для всех,
Чтобы слышать звонкий смех.
Ты с него пример бери,
Радость, счастье всем дари!
С праздником Святого Николая!
Я тебе желаю всей душой,
Пусть тебе во всем он помогает,
Очень добрый Николай Святой!
Помолись ему всем сердцем, рьяно,
Он поддержит в жизненном пути.
Я тебе желаю утром-рано
От него подарочек найти!
Желаю чуда в этот день святой.
Здоровья, мира, счастья и добра.
Пусть полной чашей будет дом родной,
И безмятежной светлая душа.
Пусть будет добрым и успешным путь,
И позабудутся тревоги и печаль.
Желаю всю усталость с плеч стряхнуть,
Забыть о том, что позабыть не жаль.
Поздравляю с Днем Святого Николая
И тебе я помощи желаю
Этого великого святого,
Доброго, сердечного, земного!
***
Напомним, 6 декабря отмечали День святого Николая по григорианскому календарю.100
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter