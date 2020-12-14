День адвоката 2020: оригинальные поздравления

19 декабря в Украине отмечают не только День святого Николая Чудотворца, но и поздравляют с профессиональным праздником адвокатов.

«ФАКТЫ» предлагают поздравить знакомых оригинальными открытками и душевными стихами.

Адвокатов Украины поздравляем в этот день,

На защиту прав народа им вставать совсем не лень!

Их призванье — искать выход из житейских тупиков.

Согласитесь, ведь не каждый на такой подход готов.

Пусть закончатся победой все рабочие дела,

А жизнь будет справедлива, обеспечена, светла!

С днем адвоката поздравляем!

Сегодня праздник ваш, друзья!

Его мы с вами разделяем,

Ведь обойтись без вас — нельзя.

Желаем счастья в жизни личной,

В делах — блистательных побед,

Вести защиту на «отлично»,

Успехов вам и светлых лет!

Пришла пора поздравит адвоката —

Сегодня этот праздник наступил,

Пусть ждет тебя достойная зарплата,

Ты многих в этой жизни защитил.

И предстоит тебе еще трудов немало

Простых людей отстаивать в судах,

Положено прекрасное тобой начало,

А значит, ждет успех во всех делах!

Быть адвокатом — это талант

И ораторское мастерство

Ведь нужно не просто знать закон

А и разбираться в нем.

Желаю быть стойким назло врагам

И независимости в деньгах!

Напомним, 6 декабря отмечали День Вооруженных сил Украины.

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