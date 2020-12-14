Младенец из шкафа: СМИ узнали о судьбе ребенка, которого мать полгода морила голодом

Маленькая девочка, которую в российском городе Карпинске мать полгода держала в шкафу, уже восстановилась. Об этом сообщает StarHit.

Девочку Полину выписали из больницы, но врачи продолжают контролировать ее самочувствие. Мать Юлия Зыкова держала новорожденную дочь в шкафу и морила ее голодом. В итоге в больницу шестимесячная девочка попала с весом 3 килограмма 100 граммов. Но теперь она восстановилась, и соцработники займутся поиском для Полины новой семьи.

Ее маму также выпустили на свободу после нескольких недель психиатрических обследований и нахождения под стражей. У Юлии Зыковой есть еще двое несовершеннолетних детей, поэтому домашний арест к ней не применили.

Родители Полины

Мама Юлии Зыковой считает, что ее дочь жестоко поступила с девочкой из-за расставания с мужем.

Следствие продолжается.

Фото: StarHit

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