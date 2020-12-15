Водитель маршрутки в Одессе избил пассажира за оплату проезда мелочью

Во вторник, 15 декабря, на улице Декабристов в Одессе водитель маршрутного такси № 214 избил пассажира. Мужчина вышел из маршрутки и не успел сделать и десяти шагов, как на него набросился выскочивший из кабины водитель. Он схватил пассажира за одежду и стал наносить удары по лицу.

По словам потерпевшего, водитель микроавтобуса ВН 8665 напал на него со спины, мотивируя свое возмущение тем, что пассажир рассчитался за проезд мелкими (металлическими) деньгами.

«В итоге у меня рассечение переносицы, порвана одежда. Обратился в городской Единый центр обращений граждан», — рассказал потерпевший.

Как сообщили в Одесском горсовете, обращению потерпевшего присвоен регистрационный номер Т1−85138. Руководству департамента транспорта, связи и организации дорожного движения поручено разобраться и решить вопрос до 14 января 2021 года.

Комментируя ЧП в соцсетях, горожане замечают, что «организация перевозок пассажиров маршрутками в Одессе не выдерживает никакой критики: водители, в большинстве своем — хамы, неизвестно, по какому принципу и кто их набирает».

Отмечается также, что «частные автотранспортные предприятия, задействованные на обслуживании перевозок маршрутками, вообще отбились от рук. Тендеры, проводимые мэрией, — формальность: все решают „договорняки“ транспортников с руководством транспортного департамента мэрии. Потому никакой управы на водителей и хозяев маршруток в Одессе нет».

Одесситы пишут и о том, что в городе- миллионнике полностью отсутствует городской автопарк и все зависит от прихоти частных структур-перевозчиков.

«Вот сегодня появилась информация о том, что частники намереваются после Нового года снова поднять стоимость проезда в маршрутках. Это при таком-то обслуживании, при набивании в салон людей, словно сельди в бочку, и при беспредельном хамстве водителей!?» — негодуют одесситы.

Горожане предлагают мэру, его заместителям и руководителям транспортного департамента отказаться от служебных авто и пересесть на маршрутки.

Ранее в Киеве водитель вытолкал из маршрутки девушку, которая расплатилась монетами. Возможно, это связано с тем, что с 1 октября некоторые монеты и купюры были выведены из обращения. Впрочем, киевского водителя после инцидента уволили.

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